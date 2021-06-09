0比5不敌乌兹别克 雄狮告别卡塔尔世界杯

世界杯外围赛亚洲区第二圈第七轮较量，“雄狮”新加坡国家足球队昨天凌晨在沙特阿拉伯法赫德国王国际体育场（King Fahd International Stadium）0比5惨败给乌兹别克斯坦，彻底告别明年的世界杯。

比赛第6分钟，马沙里波夫（Masharipov）率先破门，第34分钟梅开二度。半场补时阶段，舒莫罗多夫（Shomurodov）建功。下半场第50分钟，艾哈迈多夫（Ahmedov）破门。终场前，伊凡·范迪（Irfan Fandi）贡献乌龙大礼。

这是雄狮一周内吃下的第二场败仗。上周四，雄狮在第六轮比赛中0比4不敌巴勒斯坦。此役日本籍主帅吉田达磨在首发阵容上做出了相应调整，更换了五名球员，但依然未能奏效。

吉田达磨赛后表示，两队在实力上存在差距，“我们不习惯这种高强度比赛”。

他说：“我们在阵容上做出了一些调整，我觉得在第一个进球发生之前，我们的发挥还算不错。但就当对手攻入第一个进球后，我们好像就哑火了。”

“两队在实力上差距很大，他们的水平很高，远高于我们。我们得向他们学习。他们的踢法很有质量，场上很多跑动，而我们不习惯这种强度。”

根据FIFA最新的排名，乌兹别克斯坦排名世界第86位，而雄狮目前排名第159位。

由于小组赛仅剩最后一轮，只有小组赛头名跟四支积分最高的小组第二名队伍才有资格晋级世界杯外围赛亚洲区第三圈。雄狮目前积7分排名D组第四，落后领头羊沙特阿拉伯（少赛一场）7分，落后第二名乌兹别克斯坦（少赛一场）5分，这也意味着雄狮已彻底告别明年的卡塔尔世界杯。

雄狮本周六将会对战世界排名第65位的沙特阿拉伯，为争夺2023年亚洲杯外围赛第三圈做最后冲刺。两队上一轮交手，雄狮0比3落败。