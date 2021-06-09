网队与太阳报捷 半决赛继续挺进 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月9日 5:00 AM 杜兰特（7号）带球突破多名公鹿防守球员，篮下抛投得分。（今日美国） 字体大小: 小 中 大 （布鲁克林综合电）美国职业篮球联赛（NBA）昨天结束两场季后赛半决赛比赛，布鲁克林网（Brooklyn Nets）昨天主场125比86大胜密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks），成功拿下东岸半决赛第二场比赛。而菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）也同样在主场以122比105战胜丹佛金块（Denver Nuggets），拿下西岸半决赛第一场比赛。哈登（Harden）上周末在网队首场半决赛比赛中伤退离场，此役继续缺阵。但在杜兰特（Durant）和欧文（Irving）的带领下，网队首节便领先公鹿17分，半场结束领先对手24分，让比赛早早失去了悬念。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 太阳 杜兰特 欧文 哈登 丹佛金块 密尔沃基公鹿 布鲁克林网 菲尼克斯太阳 早 说 为梦想最后一搏 公开水域泳手刘俐杉 赴葡萄牙争奥运资格