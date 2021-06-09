网队与太阳报捷 半决赛继续挺进

（布鲁克林综合电）美国职业篮球联赛（NBA）昨天结束两场季后赛半决赛比赛，布鲁克林网（Brooklyn Nets）昨天主场125比86大胜密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks），成功拿下东岸半决赛第二场比赛。而菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）也同样在主场以122比105战胜丹佛金块（Denver Nuggets），拿下西岸半决赛第一场比赛。

哈登（Harden）上周末在网队首场半决赛比赛中伤退离场，此役继续缺阵。但在杜兰特（Durant）和欧文（Irving）的带领下，网队首节便领先公鹿17分，半场结束领先对手24分，让比赛早早失去了悬念。