巴西或放弃举办美洲杯 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月10日 5:00 AM 示威者在里约马拉卡纳体育场外挂上横幅，其中写道：“我们要的不是美洲杯，我们要的是疫苗，博索纳罗滚蛋。”（路透社） 字体大小: 小 中 大 尽管如今距离美洲杯开赛日仅剩两天时间，但比赛能办不能办还是个未知数。巴西在国内疫情高涨的情况下接过主办权，引来一片骂声，巴西最高法院已经表示，正在考虑阻止举办美洲杯。巴西国家队球员也反对巴西举办赛事。南美洲冠病疫情严重，是目前的疫情中心之一。在此情况下，南美洲足总仍在坚持举办美洲杯。原本的两个主办国哥伦比亚和阿根廷上月先后宣布放弃主办权，但疫情更为严重的巴西却在总统博索纳罗支持下，在上周接过主办权。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 巴西 大法官 巴西国家队 美洲杯 赛末点下手发球吞败果 梅德韦杰夫复赛不敌西西帕斯 中锋时代归来 约基奇荣膺NBA常规赛MVP