巴西或放弃举办美洲杯

尽管如今距离美洲杯开赛日仅剩两天时间，但比赛能办不能办还是个未知数。巴西在国内疫情高涨的情况下接过主办权，引来一片骂声，巴西最高法院已经表示，正在考虑阻止举办美洲杯。巴西国家队球员也反对巴西举办赛事。

南美洲冠病疫情严重，是目前的疫情中心之一。在此情况下，南美洲足总仍在坚持举办美洲杯。原本的两个主办国哥伦比亚和阿根廷上月先后宣布放弃主办权，但疫情更为严重的巴西却在总统博索纳罗支持下，在上周接过主办权。