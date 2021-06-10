巴西或放弃举办美洲杯

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月10日 5:00 AM

示威者在里约马拉卡纳体育场外挂上横幅，其中写道：“我们要的不是美洲杯，我们要的是疫苗，博索纳罗滚蛋。”（路透社）
示威者在里约马拉卡纳体育场外挂上横幅，其中写道：“我们要的不是美洲杯，我们要的是疫苗，博索纳罗滚蛋。”（路透社）

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尽管如今距离美洲杯开赛日仅剩两天时间，但比赛能办不能办还是个未知数。巴西在国内疫情高涨的情况下接过主办权，引来一片骂声，巴西最高法院已经表示，正在考虑阻止举办美洲杯。巴西国家队球员也反对巴西举办赛事。

南美洲冠病疫情严重，是目前的疫情中心之一。在此情况下，南美洲足总仍在坚持举办美洲杯。原本的两个主办国哥伦比亚和阿根廷上月先后宣布放弃主办权，但疫情更为严重的巴西却在总统博索纳罗支持下，在上周接过主办权。

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