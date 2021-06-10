中锋时代归来 约基奇荣膺NBA常规赛MVP

（洛杉矶综合电）丹佛金块（Denver Nuggets）中锋约基奇（Jokic）昨天以971分的高分，生涯首次赢得2020-21赛季美国职业篮球联赛（NBA）常规赛最有价值球员（MVP）大奖。

这名身高2.1米的塞尔维亚球员本赛季常规赛72场全勤，场均26.4分、10.8篮板、8.3助攻和1.3抢断，投篮命中率达56.6%，三分球命中率38.8%，罚球命中率86.8%。得分、篮板、助攻、投篮命中率和罚球命中率均创下生涯新高。