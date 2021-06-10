中锋时代归来 约基奇荣膺NBA常规赛MVP 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月10日 5:00 AM 本赛季，约基奇的得分、篮板、助攻、投篮命中率和罚球命中率均创下了职业生涯新高。（法新社） 字体大小: 小 中 大 （洛杉矶综合电）丹佛金块（Denver Nuggets）中锋约基奇（Jokic）昨天以971分的高分，生涯首次赢得2020-21赛季美国职业篮球联赛（NBA）常规赛最有价值球员（MVP）大奖。这名身高2.1米的塞尔维亚球员本赛季常规赛72场全勤，场均26.4分、10.8篮板、8.3助攻和1.3抢断，投篮命中率达56.6%，三分球命中率38.8%，罚球命中率86.8%。得分、篮板、助攻、投篮命中率和罚球命中率均创下生涯新高。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 NBA 金州勇士 塞尔维亚 洛杉矶 爵士 波特兰拓荒者 柯里 洛杉矶快艇 丹佛金块 亚特兰大鹰 菲尼克斯太阳 犹他爵士 约基奇 早说 赛末点下手发球吞败果 梅德韦杰夫复赛不敌西西帕斯