6月11日欧MyGoal：欧锦赛开踢 土耳其与意大利争开门红 因冠病疫情延后一年举行的2020年欧锦赛终于要开踢啦！本届欧锦赛有哪些看点？A组劲旅意大利将迎战土耳其，哪队将拿下胜利呢？与主持人李丽敏和新闻中心体育组主任宋以彬一起追球评球。 更多欧锦赛2021新闻，请浏览 http://bit.ly/FBEuro2021 #EURO2020 #欧锦赛2021 Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Thursday, June 10, 2021

因冠病疫情延迟一年举行的2020年欧锦赛将在新加坡时间星期六（6月12日）凌晨掀开战幔，欧洲24支足球队伍将为冠军展开激烈的龙争虎斗。

A组劲旅“蓝衫军”意大利将在本届欧锦赛首场赛事中与土耳其碰头。意大利在欧锦赛外围赛取得“十全十美”10场全胜的战绩，土耳其的表现也相当亮眼，两次对阵上届世界杯冠军法国取得一胜一和的不败战绩，最终也仅以两分的劣势落后法国，以小组副盟的身份晋级正赛。两队较劲，谁将取得开门红呢？

zaobao.sg推出欧锦赛2021网络直播节目《欧MyGoal》，本期邀请新闻中心体育组主任宋以彬，与主持人李丽敏为球迷做赛前分析。

《欧MyGoal》从6月11日开始，在每个比赛日的中午12时30分进行直播。节目由新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心数码平台副主任李丽敏和数码内容记者叶俊颖轮流主持，并邀请新闻中心和《新明日报》体育组主任和记者做客，与观众朋友一起论球测球。

《欧MyGoal》将在zaobao.sg网站、面簿、YouTube频道，以及《联合晚报》与《新明日报》面簿直播，欢迎观众朋友留言与记者互动。

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