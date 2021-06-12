2021年欧锦赛 西班牙主帅恩里克：会等布斯克茨回来 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月12日 5:00 AM 西班牙主帅恩里克表示，一定不会放弃染疫的队长布斯克茨。（法新社） 字体大小: 小 中 大 “不论等多久，我们都要等到他回来”，西班牙国家足球队主帅恩里克（Enrique）表示，绝不放弃染疫的队长布斯克茨（Busquets）。“斗牛士”西班牙队中很不幸地在本届欧洲足球锦标赛开赛前暴发冠病疫情，至今有两名球员的冠病检测结果呈阳性。效力于西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）的布斯克茨是首名确诊的球员，他在上周末已被送返巴塞罗那接受隔离，英超球队利兹（Leeds）前锋略伦特（Llorente）则在本周二确诊，之后也接受隔离。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 西班牙 布斯克茨 恩里克 欧锦赛2021 6月12日欧MyGoal：遇上锋芒十足的比利时 俄罗斯只能任人宰割？ 3球痛宰土耳其 意大利序幕战创两项纪录