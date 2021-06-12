西班牙主帅恩里克：会等布斯克茨回来

“不论等多久，我们都要等到他回来”，西班牙国家足球队主帅恩里克（Enrique）表示，绝不放弃染疫的队长布斯克茨（Busquets）。

“斗牛士”西班牙队中很不幸地在本届欧洲足球锦标赛开赛前暴发冠病疫情，至今有两名球员的冠病检测结果呈阳性。效力于西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）的布斯克茨是首名确诊的球员，他在上周末已被送返巴塞罗那接受隔离，英超球队利兹（Leeds）前锋略伦特（Llorente）则在本周二确诊，之后也接受隔离。