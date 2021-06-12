韦纳尔杜姆加盟巴黎圣日耳曼

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月12日 5:00 AM

韦纳尔杜姆是荷兰在本届欧锦赛的临时队长。（法新社）
韦纳尔杜姆是荷兰在本届欧锦赛的临时队长。（法新社）

字体大小:

法甲劲旅巴黎圣日耳曼（PSG）前天宣布，荷兰中场大将韦纳尔杜姆（Wijnaldum）以自由球员身份从英超球队“红军”利物浦（Liverpool）加盟，双方签下三年合约。

30岁的韦纳尔杜姆与利物浦的合约在本月底到期，他较早时已经决定，不会与红军续约，将寻求新挑战。

韦纳尔杜姆原本与西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）走得很近，双方已接近签约。不过，圣日耳曼开出了1000万欧元（约1600万新元）年薪的合约，比巴塞多出一倍，使韦纳尔杜姆临时改变主意。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

 
 