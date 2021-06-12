韦纳尔杜姆加盟巴黎圣日耳曼

法甲劲旅巴黎圣日耳曼（PSG）前天宣布，荷兰中场大将韦纳尔杜姆（Wijnaldum）以自由球员身份从英超球队“红军”利物浦（Liverpool）加盟，双方签下三年合约。

30岁的韦纳尔杜姆与利物浦的合约在本月底到期，他较早时已经决定，不会与红军续约，将寻求新挑战。

韦纳尔杜姆原本与西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）走得很近，双方已接近签约。不过，圣日耳曼开出了1000万欧元（约1600万新元）年薪的合约，比巴塞多出一倍，使韦纳尔杜姆临时改变主意。