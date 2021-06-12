韦纳尔杜姆加盟巴黎圣日耳曼 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月12日 5:00 AM 韦纳尔杜姆是荷兰在本届欧锦赛的临时队长。（法新社） 字体大小: 小 中 大 法甲劲旅巴黎圣日耳曼（PSG）前天宣布，荷兰中场大将韦纳尔杜姆（Wijnaldum）以自由球员身份从英超球队“红军”利物浦（Liverpool）加盟，双方签下三年合约。30岁的韦纳尔杜姆与利物浦的合约在本月底到期，他较早时已经决定，不会与红军续约，将寻求新挑战。韦纳尔杜姆原本与西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）走得很近，双方已接近签约。不过，圣日耳曼开出了1000万欧元（约1600万新元）年薪的合约，比巴塞多出一倍，使韦纳尔杜姆临时改变主意。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 巴黎圣日耳曼 韦纳尔杜姆 欧锦赛2021 公鹿爵士双双获胜 6月12日欧MyGoal：遇上锋芒十足的比利时 俄罗斯只能任人宰割？