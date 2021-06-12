矛盾对决 威尔士轻且快瑞士稳中求进

威尔士若想重演上届欧洲足球锦标赛勇闯半决赛的辉煌，那么今晚就必须击败瑞士，取得开门红。不过瑞士防守稳固，威尔士要突破并不容易。

A组的意大利、土耳其、瑞士、威尔士，风格迥异，各队都有出线机会，威尔士自然不会妄自菲薄。

尽管贝尔（Bale）与拉姆齐（Ramsey）已经不像上届赛会那样意气风发，但威尔士现在多了一匹快马丹尼尔·詹姆斯（Daniel James）。此外，被利物浦（Liverpool）租借到加的夫（Cardiff）的进攻中场哈利·威尔逊（Harry Wilson）在过去的赛季中也有不俗表现，锋线替补席上还有利兹（Leeds）的罗伯茨（Roberts），威尔士拥有不少进攻人才，速度都很快，但除了贝尔之外，体型都偏小，碰到硬朗的瑞士球员有可能会卡住。

过去几个赛季饱受伤病影响，拉姆齐这次或只能扮演超级替补的角色。

他赛前说：“我们每次踏上赛场，都是为了赢得比赛。我们团队里有足以伤害对手的球员，也有风格多元的成员。我们渴望胜利，也知道这是个艰难的组别，瑞士也是难缠的对手……”

威尔士主帅佩奇临危受命

拉姆齐当然对自己的状态很有信心：“我还是那个同样的球员，希望可以在这次大赛展现出来。”

不过这次大赛前，威尔士原主帅吉斯（Giggs）因伤人案放下兵符，佩奇（Page）临危接管，不知是否会打击球队信心。

佩奇赛前表示：“如果你没能取得好开局，尽管不是世界末日，但在这样的小组里，也是很大的挫折。我们必须有进取心，因为我们想要成功，想要做好。要完成夙愿，我们就必须赢得第一场比赛，才能为自己在小组里争取机会。”

面对上届半决赛球队，瑞士主帅佩特科维奇（Petkovic）则先礼后兵。他说：“我们必须给出120%努力，对阵时试着不要害怕对手。每场比赛都是下一场比赛的跳板，因为我们一直追求进步。”

瑞士虽无辉煌纪录，但总是稳扎稳打，给人难缠对手的印象。

威尔士球员多数效力英超与英冠，瑞士队内则有几位移民后裔，尤其上世纪八九十年代巴尔干半岛危机期间逃难到瑞士的难民后裔。阿尔巴尼亚裔的扎卡（Xhaka），其父在大学期间上街抗议塞尔维亚集权统治被捕，沦为政治犯。沙奇里（Shaqiri）则出生于曾被战火蹂躏的科索沃。

2018年世界杯赛两人因在对垒塞尔维亚的比赛中比出代表阿尔巴尼亚的老鹰手势，而引发政治风波。

此外，前锋塞费罗维奇（Seferovic）的父母来自波黑。

效力德甲的球员则形成瑞士的班底，中卫阿坎吉（Akanji）是多特蒙德（Dortmund）主力，此外门希格拉德巴赫（Monchengladbach）的门将佐默（Sommer）、后卫埃尔韦迪（Elvedi）、防守中场扎卡里亚（Zakaria）和前锋昂博洛（Embolo）更是组成了瑞士队脊梁。

只要瑞士牵制住威尔士的速度，就可以找到破口。

欧锦赛小组赛赛程

威尔士对瑞士

今晚9时，LiveNow应用，Singtel TV141、143波道直播

两队预测首发

威尔士（3-4-3）

门将：沃德（Ward）

后卫：麦汉姆（Mepham）、罗登（Rodon）、戴维斯（Davies）

中场：罗伯茨（Roberts）、艾伦（Allen）、安帕杜（Ampadu）、威廉姆斯（Williams）

前锋：詹姆斯（James）、威尔逊（Wilson）、贝尔（Bale）

瑞士（3-5-2）

门将：佐默（Sommer）

后卫：埃尔韦迪（Elvedi）、舍尔（Schar）、阿坎吉（Akanji）

中场：姆巴布（Mbabu）、扎卡里亚（Zakaria）、扎卡（Xhaka）、罗德里格斯（Rodriguez）、沙奇里（Shaqiri）

前锋：昂博洛（Embolo）、塞费罗维奇（Seferovic）