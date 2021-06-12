欧冠失利放眼欧锦 京多安要化悲愤为力量

（德国黑措根奥拉赫法新电）英超冠军曼市（Man City）在上个月举行的欧洲冠军联赛决赛输球屈居亚军，队内德国中场京多安（Gundogan）要化悲愤为力量，帮助“德国战车”在欧洲足球锦标赛突破死亡小组，冲击锦标。

京多安2013年曾代表老东家多特蒙德（Dortmund）冲击欧冠赛冠军，无奈决赛败给拜仁慕尼黑（Bayern Munich），这次代表曼市又被切尔西（Chelsea）击败，再次与欧冠赛锦标失之交臂。

现年30岁的京多安这次代表德国国家队出征欧锦赛，他星期四在德国巴伐利亚训练基地接受媒体采访时说：“输掉那样的大赛并不好受。我们（曼市）为此准备了一年，而我更是等了八年。我又在决赛摔倒了。我非常失望。无论如何，人生还是要继续。这就是竞技运动美妙之处，尽管刚吃败仗，但我现在又有了新的目标，集中精神准备欧锦赛。”

德国星期一在热身赛以7比1狂胜弱旅拉脱维亚，京多安进了一球。

德国这次与法国、葡萄牙以及坐镇主场的匈牙利同列F组，堪称死亡之组。来临周三凌晨（新加坡时间）首仗就要挑战2018年世界杯赛冠军法国，京多安表示已经迫不及待。一般预料他将与克罗斯（Kroos）组成双中场，严防法国的豪华阵容。

京多安说：“你知道你将对垒一支充满才华洋溢球员的球队。我们或许无法控制太多球权。”他认为防守至关紧要，必须抢断对手，让对手疲于奔命。

这次欧冠赛冠军切尔西也有几名德国主力球员，京多安说：“赢得欧冠赛冠军奖杯给你信心，尤其是哈弗茨（Havertz），他（在欧冠决赛）的进球给了他很多信心，这对球队（德国）来说非常重要。我为他们高兴，他们配得上欧冠决赛的胜利。”