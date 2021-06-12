3球痛宰土耳其 意大利序幕战创两项纪录

上届世界杯耻辱性26年来无缘大赛正赛的欧洲传统劲旅意大利，新加坡时间今天（6月12日）凌晨在2021年欧洲足球锦标赛揭幕战以最完美的方式回归。他们在自家地盘（罗马奥林匹克体育场）以3比0痛宰土耳其，一举创造球队首次在欧锦赛攻入超过两球及欧锦赛序幕战史上最大分差两项纪录。

“星月战队”土耳其被视为本届欧锦赛的黑马之一，但在今晨的比赛中，他们却全场处于被动，一直追着意大利跑，试着以“铁桶阵”来抑制意大利的进攻，目标明显是一场和局。

上半场，他们的如意算盘还打得不错，让半场休息前已有14次射门的意大利无功而返。

但真金不怕红炉火，意大利在下半场开始发威。虽然他们的首个进球来自土耳其的乌龙球，但至少他们终于打破了对方的铁桶阵，而自家球员之后也取得了两个进球。

意大利是在第53分钟打破僵局，右翼贝拉尔迪（Berardi）禁区右侧传中，土耳其中卫德米拉尔（Demiral）欲解围却不慎将球挡入自家球门。据了解，这是欧锦赛历史上首次以乌龙球开局！

之后，意大利越踢越得心应手。第66分钟，同样是贝拉尔迪发动进攻，他在禁区右侧横传后，左卫斯皮纳佐拉（Spinazzola）尝试射门却被挡出，但球正好落在前锋伊莫比莱（Immobile）的面前，后者随即把握机会推射破门，将比分改写为2比0。

值得一提的是，这虽是伊莫比莱的第14个国家队进球，却是他第一次在大赛正赛中进球。

意大利在第79分钟的第三个进球则得益于土耳其门将恰基尔（Cakir）的失误，恰基尔当时后场传球失误，意大利中场约尔吉尼奥（Jorginho）成功抢断，几名意大利球员在完美配合后，最终由左翼因西涅（Insigne）完成进球任务。

最终获选为比赛最佳球员的斯皮纳佐拉在赛后受访时说：“这是个完美的演出。一切从我们乘坐巴士前往体育场的途中开始，看见那么多球迷让我们起鸡皮疙瘩。我们表现得很有耐性，也把球传得很好。”

完整报道，请翻阅6月12日的《联合晚报》。