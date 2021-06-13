6月13日欧MyGoal：迎战克罗地亚 英格兰要复仇 2018年俄罗斯世界杯半决赛重演，英格兰将迎战克罗地亚，英格兰这回能否成功复仇？荷兰对垒乌克兰、奥地利对垒北马其顿的C组赛事又有什么看点？与主持人李丽敏和新闻中心体育组副主任梁文龙一起追求评球。更多欧锦赛2021新闻，请浏览 bit.ly/FBEuro2021 #EURO2020 #欧锦赛2021 Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Saturday, June 12, 2021

2018年俄罗斯世界杯半决赛重演，“三狮军团”英格兰将在新加坡时间今晚（6月13日）9时开踢的欧锦赛D组首场赛事中迎战“格子军团”克罗地亚，当年以1比2败下阵来的英格兰，这回能否击退克罗地亚，成功复仇呢？

欧锦赛C组也将在明天凌晨点燃战火，阔别九年重返欧锦赛正赛舞台的“橙衣军团”荷兰对垒乌克兰、奥地利对垒第一次亮相欧锦赛的北马其顿。这两场球赛有什么看点？

本期《欧MyGoal》邀请新闻中心体育组副主任梁文龙做客，与主持人李丽敏为球迷做赛前分析。

zaobao.sg网络节目《欧MyGoal》从6月11日开始，在每个比赛日的中午12时30分进行直播。节目由新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心数码平台副主任李丽敏和数码内容记者叶俊颖轮流主持，并邀请新闻中心和《新明日报》体育组主任和记者做客，与观众朋友一起论球测球。

《欧MyGoal》将在zaobao.sg网站、面簿、YouTube频道，以及《联合晚报》与《新明日报》面簿直播，欢迎观众朋友留言与记者互动。

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