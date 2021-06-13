两大“天王”对决 乔科维奇战胜纳达尔挺进法网决赛

乔科维奇在法网半决赛中成功将红土天王纳达尔挑落。这仅仅是纳达尔漫长职业生涯第三次在法网输球。乔科维奇正无限接近个人的第19座大满贯冠军奖杯，同时也为他成为史上最佳男子网球员增添了重重的筹码。

（巴黎综合电）两大网球“天王”纳达尔和乔科维奇昨天凌晨（新加坡时间）在法国网球公开赛半决赛中直接对决。结果乔科维奇在先丢一盘的情况下顽强反击，3比1战胜对手。乔科维奇职业生涯第二次在法网赛场战胜纳达尔，挺进法网决赛。

这场比赛不是决赛胜似决赛。刚满35岁的纳达尔拥有20座大满贯奖杯，和即将年满40岁的费德雷尔并列男子网坛历史第一，34岁的乔科维奇则拥有18座，距离两位只有两座。纳达尔如果能在他最擅长的法网夺冠，便能成为男子网坛大满贯夺冠次数最多的球手。而乔科维奇如果能够夺冠，则将近一步缩小与两位前辈的差距，称霸历史榜单就只是时间问题。

乔科维奇：生平最佳比赛之一

纳达尔是红土场上绝对的王者，他在法国就只输给过两个对手，分别是2009年的索德林和2015年的乔科维奇。本场比赛一开场，纳达尔便表现出了绝对强势。他在首局艰难保发后，连续两次攻破乔科维奇发球局。一度5比0遥遥领先。可是乔科维奇在这样的局面下仍没有放弃首盘，他先是赢下自己的发球局，之后又破发成功。在乔科维奇连赢三局后，纳达尔终于保发成功赢下首盘，比数为6比3。

这或许成为了整场比赛的转折点。之后乔科维奇掌控了比赛节奏，他6比3、7比6（4）和6比2连下三盘，以3比1获胜，将纳达尔挡在了决赛大门外。如果能够成功夺得法网。乔科维奇有望在今年就完成对费、纳二人的反超。

整场比赛用时4小时11分钟。乔科维奇赛后说：“能和拉法（纳达尔）打这么一场精彩的比赛是我的荣幸。这是我在法网打得最伟大的一场比赛，也肯定是我整个生涯最棒的三场比赛之一。”

“考虑到整场比赛的质量，考虑到我对阵的是职业生涯最主要的对手之一，考虑到他在过去超过15年时间里一直统治着这边赛场，以及球场内的积分，这真的是无与伦比，太棒了。”

这是纳达尔第14次打入法网半决赛，也是首次在半决赛输球。他说：“虽然我已经很努力了，但可能真的就是打不出最佳状态。输赢都是常事。我有过机会，有几分争夺真的非常疯狂，我想还是体力影响到我了吧。”

乔科维奇将在男单决赛中对阵22岁希腊名将西西帕斯，后者在半决赛中3比2战胜德国选手兹维列夫。

芭博拉赢得女单冠军

此外，在昨晚的法网女单决赛中，25岁的捷克女将芭博拉一黑到底，她成功以2比1战胜俄罗斯选手阿纳斯塔西娅，夺得桂冠。三盘比赛比数分别为6比1、2比6和6比4。芭博拉的世界排名为第33位，29岁的阿纳斯塔西娅也仅为第32位。至少在女单赛场，法网仍旧是那个充满了冷门的法网。