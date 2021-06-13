威尔士惊险扳平瑞士错失好局

威尔士逆境中逼和瑞士。昨晚的对决，两队在下半场分别通过角球破门，在A组各取一分，排名第二与第三。

巴库将近30摄氏度的气温，贝尔（Bale）撤到6号位，在中场附近组织球队。

身着红战袍，威尔士比赛首70分钟都毫无作为，还在下半场开赛不久，让瑞士前锋昂博洛（Embolo）靠身体力量蹂躏了一番。第49分钟，昂博洛强行突破制造角球之后，接获传中，龙门前头球破关，打破僵局。

以表现论，那是瑞士应得的进球。

进球后的十几分钟，威尔士仍无起色，瑞士老神在在，主帅佩特科维奇（Petkovic）选择换下沙奇里（Shaqiri），安排多一员防守中场扎卡里亚（Zakaria）。

或许这是个坏主意。

几分钟后，回撤到中场线的贝尔开始组织进攻，他不再强行突破，不再把球传给三秒后的自己，他知道速度在这炎热又拥挤的赛场没有太大意义。

很快的，威尔士在第73分钟赢得角球机会，他们选择配合平传加传中，上半场把头撞破了的穆尔（Moore）斜向跃起，他的红绷带让他特别显眼，头一甩，皮球窜入龙门死角，威尔士逼和比数，突然生龙活虎起来。

感觉胜利天秤倾向自己，威尔士开始抢攻，却也因为冒进而出现防守漏洞。84分钟，替补上阵的加夫拉诺维奇（Gavranovic）接到昂博洛头球助攻，猛射破网，可惜经录像助理裁判（VAR）检验后确认越位，进球不算。

比赛最后阶段，赛局平衡又回到瑞士一边，白衣大军压境，威尔士门将沃德（Ward）必须左扑右跳，忙碌非常。

LIVENow平台出问题

最终比分1比1，瑞士队一定很懊恼丢球的那几分钟发生了什么事。瑞士浪费了好局。对威尔士而言，这是幸运的一分。两队在A组还有机会，接下来必须接受意大利和土耳其的考验。

文章的最后谈一谈这次欧锦转播，LIVENow应用独家取得新加坡的转播权，昨天凌晨意大利对土耳其的开幕战，不少应用用户看了半场就遭遇不测，系统出问题，错过了下半场的好戏。

受害人包括笔者以及几位同事，以及在LIVENow官方面簿留言埋怨的朋友。所幸昨晚威尔士对瑞士的比赛直播没有出状况，不然也写不出这篇文章。

LIVENow发言人昨天受询时声称只有“一小组顾客”投诉了问题。公司向消费者道歉，表示当时已经全力抢救解决问题。“我们知道绝大多数顾客在平台上顺利观赛，但我们自己也是运动迷，明白直播被干扰的恼恨，我们向面对直播质量问题的顾客道歉。”

看直播被干扰的那种苦闷，或许就跟威尔士昨晚大部分时间控制不到皮球一样煎熬。