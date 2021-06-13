2021年欧锦赛

C组赛明晨开战 荷兰奥地利料能旗开得胜

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来自 / 联合早报

文 /
梁文龙

发布 / 2021年6月13日 5:00 AM

弗兰基·德容（右）是荷兰的进攻发动机。（路透社）
弗兰基·德容（右）是荷兰的进攻发动机。（路透社）

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在国际大赛赛场销声匿迹了七年后，“橙衣军团”荷兰将在明天凌晨（新加坡时间）的欧洲足球锦标赛C组赛再次亮相。自2014年巴西世界杯赛后就不曾在国际大赛看到的郁金香，将在阿姆斯特丹对垒外围赛战绩彪炳的乌克兰。

在巴西世界杯赛登上季军的高峰后，荷兰在国际足坛以令人惊讶的速度陨落，两年后缺席了2016年欧锦赛，也错过了2018年俄罗斯世界杯赛。连续两度缺勤国际大赛，也导致橙衣军团一代球星范佩尔西（van Persie）、罗本（Robben）与施耐德（Sneijder）等告别了国际舞台。

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