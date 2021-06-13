2021年欧锦赛 C组赛明晨开战 荷兰奥地利料能旗开得胜 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁文龙 发布 / 2021年6月13日 5:00 AM 弗兰基·德容（右）是荷兰的进攻发动机。（路透社） 字体大小: 小 中 大 在国际大赛赛场销声匿迹了七年后，“橙衣军团”荷兰将在明天凌晨（新加坡时间）的欧洲足球锦标赛C组赛再次亮相。自2014年巴西世界杯赛后就不曾在国际大赛看到的郁金香，将在阿姆斯特丹对垒外围赛战绩彪炳的乌克兰。在巴西世界杯赛登上季军的高峰后，荷兰在国际足坛以令人惊讶的速度陨落，两年后缺席了2016年欧锦赛，也错过了2018年俄罗斯世界杯赛。连续两度缺勤国际大赛，也导致橙衣军团一代球星范佩尔西（van Persie）、罗本（Robben）与施耐德（Sneijder）等告别了国际舞台。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 荷兰 乌克兰 欧锦赛 德容 欧锦赛2021 战绩不佳也不会被解雇 索思盖特吃下定心丸 克罗斯：要冲出死亡之组 德国须首仗就进入最佳状态