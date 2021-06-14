6月14日欧MyGoal：西班牙和瑞典赛前都有队员染疫 谁能把握机会？

“斗牛士”西班牙队和瑞典队很不幸地在本届欧锦赛开赛前暴发冠病疫情，至今各有两名球员的冠病检测结果呈阳性。

西班牙队的确诊球员包括效力于西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）的布斯克茨（Busquets）和英超球队利兹（Leeds）前锋略伦特（Llorente）。略伦特因为后两次的检测结果呈阴性，如今已和国家队团聚。

瑞典队边锋德扬·库卢塞夫斯基（Dejan Kulusevski ）和中场球员马蒂亚斯·斯温伯格（Mattias Svanberg）则因为上周二确诊必须接受隔离。

西班牙国家足球队主帅恩里克（Enrique）坦言，球员相继确诊严重打乱了球队的备战计划。面临不少变数的E组明天凌晨点燃战火，谁能把握机取得开门红？

本期《欧MyGoal》邀请新闻中心体育组记者刘安远做客，与主持人叶俊颖为球迷做赛前分析。

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