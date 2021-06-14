一球小胜克罗地亚 英格兰打破首仗不胜魔咒

欧锦赛D组小组赛，英格兰占据主场之利，通过斯特林的进球，以1比0小胜克罗地亚，打破从未在欧锦赛首仗获胜的魔咒。

英格兰昨天算是打破了魔咒，在D组打响首炮，1比0小胜克罗地亚，此前他们从未在欧锦赛首仗获胜。

怎么说呢？昨天的比赛像是一部把预算都投入在片头的电影，一开幕就激情四射，但10分钟后一切归于平淡，从好莱坞大片变成吃饭直播之类的日常活动。

福登开场5分钟射中门柱

哨音吹响，英格兰马上抢攻，特利皮亚（Trippier）、芒特（Mount）与斯特林（Sterling）在左路相当活跃，他们的配合与突破让人眼花缭乱。

接着在第5分钟，福登（Foden）于右路单挑克罗地亚小将格瓦迪奥尔（Gvardiol），轻而易举就找到射门角度，可惜皮球击中门柱弹开。

大家感觉英格兰是要大开杀戒了，温布里球场沸腾了，但比赛10分钟之后迅速降温，感觉是连续剧第二集换了剧作家，才华洋溢的开场付之一炬，只剩下苍白的铺陈。克罗地亚得以慢慢找到自己的节奏——那就是慢。比赛缓下来了，莫德里奇（Modric）依旧优雅，但也就只剩下优雅而已了。在这么重要的欧锦赛的小组开幕战，双方都意识到，事情不能操之过急。

菲利普斯妙传

甚至在下半场，斯特林（Sterling）成功打破僵局之后，克罗地亚仍是那么沉着，依旧缓慢地移动，好像处在另一种境界。

斯特林的进球要归功于菲利普斯（Philips）。这名效力英超利兹（Leeds）的强悍中场，从右路突破后送斯特林一记妙传，功不可没。若不是利物浦（Liverpool）队长亨德森（Henderson）受伤，菲利普斯没有机会首发。

谈到利物浦，昨天索斯盖特（Southgate）的首发阵容，是英格兰自1992年以来，首次没有一个利物浦与曼联（Man Utd）球员上阵，似乎说明了什么。

值得嘉奖的是，索斯盖特昨天在领先的情况下，仍然换上拉什福德（Rashford）、贝林厄姆（Bellingham）与卡尔弗特·卢因（Calvert-Lewin）三名攻击型球员，展现了他的进攻思维。

当然你也可以反过来说，是因为英格兰进攻人才太多。

进攻就是最强的防御——只是昨天两队进攻端乏善可陈，英格兰只有首10分钟的激情，克罗地亚散漫的持球运转，却没有人能威胁英格兰门将皮克福德（Pickford）。皮克福德最大的威胁，来自沃克的几次危险处理，以及下半场开赛不久特利皮亚的一个荒唐头球回传。只可惜这支克罗地亚队已经不是三年前世界杯亚军队，他们已经老化，没有人冲上前迫使对手失误，而莫德里奇几乎扮演起皮尔洛（Pirlo）晚期角色，在自己半场组织球队，只能说格子军团其他成员毫无自信。

至于星光熠熠的英格兰，肯定可以表现更好。

在大赛里，1比0就是赢家，如今突破了欧锦赛首战无胜绩的魔咒，英格兰要在D组以盟主姿态出现并不困难，毕竟组内另外两队——捷克与苏格兰实力仍差一截。克罗地亚也并非陷入绝境，只输一球，在这个足球的精算时代，不算太糟。