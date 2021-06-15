6月15日欧MyGoal：“死亡之组”开战 法国硬碰德国 欧锦赛卫冕冠军葡萄牙、2018年世界杯冠军法国、三届欧锦赛得主德国都被分到F组，第四支球队匈牙利也具备一定实力，要从这个“死亡之组”出线一点都不简单。与主持人李丽敏和新闻中心体育组高级记者陈宇昕一起追求评球。 更多欧锦赛2021新闻，请浏览 bit.ly/FBEuro2021 #EURO2020 #欧锦赛2021 Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Monday, June 14, 2021

本届欧锦赛的“死亡之组”非F组莫属，2016年欧锦赛冠军葡萄牙、2018年世界杯冠军法国、三届欧锦赛得主德国都被分到了这组，第四支球队匈牙利也具备一定实力，要从这组出线必须面对连番硬仗，谁都不容易。

法国对德国的球赛将在新加坡时间明天（6月16日）凌晨3时举行，阔别六年再被召入国家队的法国前锋本泽马（Benzema），会在这场球赛起关键作用吗？

至于午夜12时对垒匈牙利的卫冕者葡萄牙，战术是否仍围绕着“帅罗”克·罗纳尔多（C Ronaldo）？

本期《欧MyGoal》邀请新闻中心体育组高级记者陈宇昕做客，与主持人李丽敏为球迷做赛前分析。

zaobao.sg网络节目《欧MyGoal》从6月11日开始，在每个比赛日的中午12时30分进行直播。节目由新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心数码平台副主任李丽敏和数码内容记者叶俊颖轮流主持，并邀请新闻中心和《新明日报》体育组主任和记者做客，与观众朋友一起论球测球。

《欧MyGoal》将在zaobao.sg网站、面簿、YouTube频道，以及《联合晚报》与《新明日报》面簿直播，欢迎观众朋友留言与记者互动。

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