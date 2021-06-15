奥地利轻取北马其顿 阿拉巴改踢中卫表现出色

奥地利在昨天凌晨（新加坡时间）的欧锦赛C组赛中以3比1轻取北马其顿，主帅弗达（Foda）赛后为自己的阵容决定辩护，表示球队在下半场的表现非常出色，他的对阵达到了预期的效果。

奥地利后卫莱纳（Lainer）在上半场先拔头筹，北马其顿队长潘德夫（Pandev）收复失地后，双方回到同一个起跑点。替补上场的格雷戈里奇（Gregoritsch）与阿尔瑙托维奇（Arnautovic）在下半场撕破对手防线，分别建功，帮助奥地利打响第一炮。