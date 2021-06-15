2021年欧锦赛 奥地利轻取北马其顿 阿拉巴改踢中卫表现出色 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月15日 5:00 AM 阿拉巴（中）的妙传让奥地利夺回领先权，该队球员在进球后开心庆祝。（法新社） 字体大小: 小 中 大 奥地利在昨天凌晨（新加坡时间）的欧锦赛C组赛中以3比1轻取北马其顿，主帅弗达（Foda）赛后为自己的阵容决定辩护，表示球队在下半场的表现非常出色，他的对阵达到了预期的效果。奥地利后卫莱纳（Lainer）在上半场先拔头筹，北马其顿队长潘德夫（Pandev）收复失地后，双方回到同一个起跑点。替补上场的格雷戈里奇（Gregoritsch）与阿尔瑙托维奇（Arnautovic）在下半场撕破对手防线，分别建功，帮助奥地利打响第一炮。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 欧锦赛2021 奥地利 北马其顿 决赛西西帕斯成功逆袭 乔科维奇实现“双圈全满贯” 奥组委照旧分发避孕套给运动员 但因疫情要求带回家用