实力悬殊 匈牙利恐难咬下葡萄牙

明天凌晨零时，本届欧锦赛死亡小组F组即将开战。匈牙利将坐阵主场布达佩斯体育场迎战卫冕冠军葡萄牙，这支老牌劲旅恐难扮演黑马角色。

本届欧锦赛F小组除了匈牙利和葡萄牙，还有上届世界杯冠军法国和德国。作为F小组中最弱的一支球队，匈牙利此役凶多吉少，加上球队年轻中场索博斯洛伊（Szoboszlai）受伤，这无疑让匈牙利小组出线的希望更加渺茫。