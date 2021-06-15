2021年欧锦赛 实力悬殊 匈牙利恐难咬下葡萄牙 订户 来自 / 联合早报 文 / 薛渤杨 发布 / 2021年6月15日 5:00 AM 匈牙利籍后卫奥尔班（左）上赛季代表德甲球会莱比锡，是德甲的顶尖防守球员。（法新社） 字体大小: 小 中 大 明天凌晨零时，本届欧锦赛死亡小组F组即将开战。匈牙利将坐阵主场布达佩斯体育场迎战卫冕冠军葡萄牙，这支老牌劲旅恐难扮演黑马角色。本届欧锦赛F小组除了匈牙利和葡萄牙，还有上届世界杯冠军法国和德国。作为F小组中最弱的一支球队，匈牙利此役凶多吉少，加上球队年轻中场索博斯洛伊（Szoboszlai）受伤，这无疑让匈牙利小组出线的希望更加渺茫。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 葡萄牙 曼市 欧锦赛 体育马德里 巴黎圣日耳曼 匈牙利 欧锦赛2021 决赛西西帕斯成功逆袭 乔科维奇实现“双圈全满贯” 奥组委照旧分发避孕套给运动员 但因疫情要求带回家用