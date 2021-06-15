2021年欧锦赛

实力悬殊 匈牙利恐难咬下葡萄牙

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来自 / 联合早报

文 /
薛渤杨

发布 / 2021年6月15日 5:00 AM

匈牙利籍后卫奥尔班（左）上赛季代表德甲球会莱比锡，是德甲的顶尖防守球员。（法新社）
匈牙利籍后卫奥尔班（左）上赛季代表德甲球会莱比锡，是德甲的顶尖防守球员。（法新社）

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明天凌晨零时，本届欧锦赛死亡小组F组即将开战。匈牙利将坐阵主场布达佩斯体育场迎战卫冕冠军葡萄牙，这支老牌劲旅恐难扮演黑马角色。

本届欧锦赛F小组除了匈牙利和葡萄牙，还有上届世界杯冠军法国和德国。作为F小组中最弱的一支球队，匈牙利此役凶多吉少，加上球队年轻中场索博斯洛伊（Szoboszlai）受伤，这无疑让匈牙利小组出线的希望更加渺茫。

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