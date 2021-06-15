西班牙创传球纪录 却白忙一场

“斗牛士”西班牙在今晨（新加坡时间，6月15日）的2021年欧洲足球锦标赛E组首轮小组赛中与瑞典互交白卷，让较早前爆冷以2比1击败波兰的斯洛伐克意外登上小组榜首。

西班牙在近几届大赛的表现都不太理想，本届欧锦赛志在取得更好成绩，但倒霉的他们却在赛前传出有两个冠病阳性病例。

虽说第二名确诊球员迭戈·略伦特（Diego Llorente）很快就因为检测结果两次转阴而回到球队，本仗出现在大名单中，但队长兼防守中场布斯克茨（Busquets）却还在隔离当中。

庆幸的是，布斯克茨的缺席没有给球队的防守带来太大的影响，西班牙本仗的最大问题仍出在进球上。

根据Opta的数据，西班牙今仗的全场传球数达到惊人的917次，打破了由他们自己在九年前对垒爱尔兰的欧锦赛中所创造的859次传球纪录。

不过在九年前的那场比赛中，斗牛士至少传得爱尔兰眼花缭乱，头昏目眩，最终以4比0大胜，但本场比赛，瑞典却完全“无动于衷”，西班牙根本就是白忙一场。

本仗获选为比赛最佳球员的瑞典中卫林德洛夫（Lindelof）在受访时说：“只要他们不在禁区内呆太久，我们不在乎他们究竟传了多少次球，因为到头来重要的还是进球和避免失球。”

“他们的控球率虽然很高，但随着比赛的推进，他们就会越着急和沮丧，这对我们来说是好事。”

西班牙主帅恩里克：不会改变战术

尽管今仗统治了比赛却空手而归，但西班牙主帅恩里克（Enrique）却坚持不换战术。

他在赛后记者会上说：“我们明显是表现较优的一方。我们完全控制了比赛，并尽可能创造进球机会。”

“我们面对的是一支身强体壮的球队。我们有机会赢得比赛，但问题就出在我们未能把握机会。”

不过，恩里克却表示，不会因此改变战术。他说：“我们不会在对垒波兰前改变战术，并会尝试以相同的方式踢每一场比赛。”

“当然，我们的目标还是当小组盟主，如何不行，我们就会尝试争取当小组第二。”

完整报道，请翻阅6月15日的《联合晚报》。