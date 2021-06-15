首仗发挥低迷 凯恩表现引关注

2020欧锦赛D组首轮焦点战，被视为夺冠热门之一的“三狮军团”英格兰主场以1比0战胜“格子军团”克罗地亚，喜迎开门红，更一举打破53年欧锦赛首战不胜的魔咒。然而，贵为2018年俄罗斯世界杯金靴奖得主的三狮军团王牌射脚凯恩（Kane），此役发挥却十分低迷，表现令人大失所望，赛后也成了各界关注焦点。

三狮要走得远 索帅需激活凯恩

不少球评认为，凯恩首仗全场神隐主要有两大原因。首先是战术方面，英格兰首仗大打进攻，身为单箭头的凯恩大部分时间要渗透克罗地亚防线，向对方后卫施压，牵扯他们的跑动，从而为身后的队友制造更多的空间和机会。

其次是球员个人风格方面，斯特林、芒特和福登都具备很好的带球、突破和终结能力，三人往往在快速进攻时已经完成射门动作。正因如此，在英超联赛大杀四方的凯恩，才会在这场备受瞩目的欧锦赛大战中完全迷失，如同“英雄无用武之地”。

然而，从阵容的角度来看，凯恩其实仍有极大的潜质和功能，可让三狮军团主帅索思盖特（Southgate）发掘及运用。

三狮的欧锦赛大名单出炉后，中场战线由谁串联进攻、输送炮弹成了许多球迷关注的焦点。这一点，“热刺”托特纳姆前主帅莫里尼奥（Mourinho）显然为索帅提供了可行的方案，那就是类似热刺对凯恩的用法，让凯恩回撤至中场拿球，伺机为斯特林、芒特或福登输送炮弹。

毕竟，凯恩已通过联赛的亮眼表现，证明自己是综合能力全面的世界顶级中锋。在莫帅彻底激活下，上赛季包办金靴奖和助攻王两项大奖的凯恩单赛季就助攻多达16次。诚然，英格兰黄金一代若想在俄罗斯世界杯杀入前四的基础上，更上一层楼，在本届欧锦赛打破自1966年夺得世界杯以来长达55年的大赛冠军魔咒，就看索帅能否如莫帅一样找到凯恩的使用说明书，激活这名神射脚的天赋和潜能。