6月16日欧MyGoal：A组开启第二轮比拼 意大利可轻取瑞士？

本届欧锦赛的第一轮小组赛事今天（6月16日）凌晨结束。如今所有参赛队伍都已亮过剑，也是时候点评他们首回合的表现。

目前看来，哪些球队的状态最佳？又有哪些球队的表现不尽人意？

A组和B组今夜开启第二轮比拼，面对状态如虎的意大利，瑞士是凶多吉少还是能背水一战？芬兰能再攻下一城，拿下俄罗斯吗？

本期《欧MyGoal》邀请新闻中心体育组主任宋以彬做客，与主持人叶俊颖为球迷做赛前分析。

zaobao.sg网络节目《欧MyGoal》从6月11日开始，在每个比赛日的中午12时30分进行直播。节目由新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心数码平台副主任李丽敏和数码内容记者叶俊颖轮流主持，并邀请新闻中心和《新明日报》体育组主任和记者做客，与观众朋友一起论球测球。

《欧MyGoal》将在zaobao.sg网站、面簿、YouTube频道，以及《联合晚报》与《新明日报》面簿直播，欢迎观众朋友留言与记者互动。

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