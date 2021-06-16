2021年欧锦赛 庆祝动作惹争议 奥地利前锋阿尔瑙托维奇道歉 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月16日 5:00 AM 奥地利前锋阿尔瑙托维奇（中）疑似在比赛中对北马其顿后卫阿利奥斯基（8号球衣）进行种族主义攻击。（路透社） 字体大小: 小 中 大 奥地利前锋阿尔瑙托维奇（Arnautovic）为自己在日前对垒北马其顿具侮辱性的庆祝方式道歉，不过北马其顿足总呼吁欧洲足联向这名球员开出高额罚单，以示惩戒。奥地利在前天的欧锦赛C组小组赛第一轮以3比1打败首次参赛的北马其顿，下半场替补出场的阿尔瑙托维奇攻进第三个进球为球队锁定胜利。不过他的庆祝方式显得非常愤怒，队长阿拉巴（Alaba）随后制止了，还被镜头捕捉到堵住阿瑙托维奇嘴的举动。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 欧锦赛2021 奥地利 北马其顿 6月16日欧MyGoal：A组开启第二轮比拼 意大利可轻取瑞士？ 晕倒后首亮相 埃里克森：我很好！