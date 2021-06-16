庆祝动作惹争议 奥地利前锋阿尔瑙托维奇道歉

奥地利前锋阿尔瑙托维奇（Arnautovic）为自己在日前对垒北马其顿具侮辱性的庆祝方式道歉，不过北马其顿足总呼吁欧洲足联向这名球员开出高额罚单，以示惩戒。

奥地利在前天的欧锦赛C组小组赛第一轮以3比1打败首次参赛的北马其顿，下半场替补出场的阿尔瑙托维奇攻进第三个进球为球队锁定胜利。不过他的庆祝方式显得非常愤怒，队长阿拉巴（Alaba）随后制止了，还被镜头捕捉到堵住阿瑙托维奇嘴的举动。