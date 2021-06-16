美洲杯开赛一天 31名球员和球队职员确诊

（里约热内卢综合电）据巴西卫生部披露，截至当地时间星期天，美洲杯开踢后一天，已经有31名球员与球队代表团成员确诊冠病。除了球员与代表团成员，在巴西利亚，另外有10名在球员与代表团入住酒店工作的员工也确诊。

在阿根廷最后关头宣布放弃主办本届美洲杯后，南美洲足总坚持办赛，最后把比赛移到疫情还未得到控制的巴西举行的决定一直饱受诟病，巴西在接办这次比赛时只有短短不足两周的时间准备。不过南美洲足总一直为将比赛转移到巴西的决定辩护，称是经过慎密考虑，而不是一次草率的决定。

另一方面，在昨晨所进行的两场A组赛事上，阿根廷只能与对手智利踢和，巴拉圭则在落后的逆境下成功扭转战果。

尽管球星梅西（Messi）在上半场踢入招牌式自由球，南美洲足球劲旅阿根廷仍然只能在昨早的A组比赛上以1比1踢和对手智利。

本月初两队在2022年世界杯南美洲区外围赛碰头时，梅西所主踢的两个自由球都无法带来进球，一次被门将布拉沃（Bravo）所扑救，另一次则打中门柱。今早，这名巴塞罗那（Barcelona）球星终于不负所望，在球赛第33分钟，在距离球门25米外成功将球送入智利球网。

只是，这个漂亮的进球并无法为阿根廷带来三分，巴尔加斯（Vargas）在第57分钟成功为智利将比分扳平。此前，智利获得罚球机会，比达尔（Vidal）所主罚的罚球被门将马丁内斯（Martinez）挑出击中门楣弹出，巴尔加斯随即跟上将球顶入阿根廷球门。

这场比赛，智利在控球率上虽然不亚于阿根廷，不过在攻门机会的创造上，却是阿根廷占据了明显的优势。这也是阿根廷在过去五场比赛的第四场和局，不过球队门将马丁内斯认为，他们应该以悬殊的比分拿下这场比赛的胜利。

他说：“我们有六到七次破门的黄金机会，但都错过了，智利应该为拿下这场和局感到高兴。我们今天所创造的机会足以4比1或5比1赢下这场胜利。”

在昨早的另一场A组赛事，巴拉圭以3比1轻取玻利维亚，萨维德拉（Saavedra）开赛后10分钟率先在罚球点上破关，建立1比0的优势，巴拉圭在下半场连扳三城，成功逆转赛果，亚历杭德罗·罗梅罗（Alejandro Romero）在第62分钟收复失地，安热尔·罗梅罗（Angel Romero）在第65分钟与第80分钟梅开二度，为巴拉圭夺走最后胜果。