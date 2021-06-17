6月17日欧MyGoal：迎战比利时 丹麦欲扭转劣势力争3分 "欧MyGoal：迎战比利时 丹麦欲扭转劣势力争3分 【直播】目前在B组排名垫底的丹麦，势必争取拿下比利时，保住出线机会，但少了主力埃里克森（Eriksen）的加持，丹麦胜算有多大？与主持人李丽敏和新闻中心体育组副主任梁文龙一起追求评球。 更多欧锦赛2021新闻，请浏览 bit.ly/FBEuro2021 #EURO2020 #欧锦赛2021" Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Wednesday, June 16, 2021

世界排名第一、众星云集的比利时将在今晚（新加坡时间，6月18日）午夜12时作客哥本哈根帕肯球场，与世界排名第十的丹麦正面交锋。

丹麦中场主力埃里克森（Eriksen）在对垒芬兰的B组首轮赛事中突然休克倒地，队友在他抢救成功后无心恋战，最终爆冷以0比1败给芬兰。目前在B组排名垫底的丹麦，势必争取拿下比利时，保住出线机会，但少了埃里克森的加持，丹麦胜算有多大？

荷兰对奥地利、乌克兰对北马其顿，这两场C组第二轮赛事又有哪些看点？

本期《欧MyGoal》邀请新闻中心体育组副主任梁文龙做客，与主持人李丽敏为球迷做赛前分析。

zaobao.sg网络节目《欧MyGoal》从6月11日开始，在每个比赛日的中午12时30分进行直播。节目由新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心数码平台副主任李丽敏和数码内容记者叶俊颖轮流主持，并邀请新闻中心和《新明日报》体育组主任和记者做客，与观众朋友一起论球测球。

《欧MyGoal》将在zaobao.sg网站、面簿、YouTube频道，以及《联合晚报》与《新明日报》面簿直播，欢迎观众朋友留言与记者互动。

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