2021年欧锦赛 奥地利火力全开 荷兰防守有隐患 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈芷馨 发布 / 2021年6月17日 5:00 AM 荷兰上场比赛领先两球遭逼和，拜邓弗里斯的制胜球所赐才险胜。（路透社） 字体大小: 小 中 大 “橙色军团”荷兰和奥地利都在本届欧锦赛C组小组赛首战突破障碍，取得好兆头。这两队明天凌晨（新加坡时间）将在阿姆斯特丹的克鲁伊夫竞技场相逢，期待能获得更多胜利。荷兰在首场比赛以3比2险胜乌克兰，而奥地利则以3比1轻取首次参赛的北马其顿。一支球队若想在欧锦赛走得远，除了进攻要够猛，他们的防守也得滴水不漏，因为这决定球队的抗击能力。在克鲁伊夫竞技场主场出战第二场比赛无疑给荷兰取得优势，若他们能再次战胜对手，便能闯进16强。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 欧锦赛2021 荷兰 奥地利 封神一战 杜兰特大号三双 助网队抢到赛点 世界杯游泳赛新加坡站取消