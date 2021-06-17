奥地利火力全开 荷兰防守有隐患

“橙色军团”荷兰和奥地利都在本届欧锦赛C组小组赛首战突破障碍，取得好兆头。这两队明天凌晨（新加坡时间）将在阿姆斯特丹的克鲁伊夫竞技场相逢，期待能获得更多胜利。

荷兰在首场比赛以3比2险胜乌克兰，而奥地利则以3比1轻取首次参赛的北马其顿。

一支球队若想在欧锦赛走得远，除了进攻要够猛，他们的防守也得滴水不漏，因为这决定球队的抗击能力。在克鲁伊夫竞技场主场出战第二场比赛无疑给荷兰取得优势，若他们能再次战胜对手，便能闯进16强。