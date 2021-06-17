德法大战赛前插曲 滑翔伞迫降场中造成球迷受伤

（慕尼黑法新电）昨天（6月16日）凌晨（新加坡时间）欧锦赛德国与法国大战前出现插曲。一名绿色和平组织成员在比赛即将开始时乘滑翔伞展示环保标语，却撞到转播摄像机线缆失去平衡，只能在场内迫降。这一事件造成至少两人受伤，这名“不速之客”没有受伤，迅速遭警方逮捕。

这场比赛在德国慕尼黑安联体育场举行。就在比赛即将开始时，这名示威者飞到体育场上空，滑翔伞上写着“赶走石油”的标语。示威者先是在体育场上空盘旋，不料却碰到了转播摄像机的线缆，一度失去平衡。尽管他很快恢复了平衡，但滑翔伞已经飞入场内，只能迫降。德国队两名后卫吕迪格（Rudiger）和胡梅尔斯（Hummels）跑到示威者身旁，查看他的情况。球场保安随后入场，迅速将他带走。

在迫降过程中，滑翔伞上有一个大型球状物体脱落，砸在看台上。慕尼黑警方发言人证实，至少有两人头部受伤。这名发言人说：“这两人都需要入院接受治疗，我们暂时还不知道他们的伤情具体有多严重。”

示威者本人没有受伤，但警方正考虑对他提出刑事指控。警方发言人说：“慕尼黑警方完全不认同这种给其他人造成危险的政治活动。”

欧洲足联也发表文告，谴责这一行为。他们在文告中写道：“（足球比赛）是大量人群聚集的活动，这样不负责任的行为很可能导致严重后果。这起事件导致场内数人入院治疗，执法机构将采取必要行动。”

绿色和平组织通过推特（Twitter）表示，这一行动针对的是德国汽车制造商福士伟根（Volkswagen），而福士伟根是本届欧锦赛的赞助商之一。该组织对于有人受伤表示遗憾，他们在推特中写道：“这次示威完全没有想要扰乱比赛或伤人的意图。我们希望大家都没事，希望没有人因为这件事严重受伤。绿色和平组织一直以和平、非暴力的方式行动，可惜不是什么事情都能依照计划进行。”