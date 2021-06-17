梅开二度 帅罗成欧锦赛进球数最多球员

欧锦赛F组昨天凌晨（新加坡时间）展开首轮争夺，由“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）率领的葡萄牙在比赛最后10分钟内三度射破匈牙利龙门，取得开门红。帅罗的梅开二度也让他成为欧锦赛史上进球最多的球员。

昨天的比赛两队在上半场均无建树，直到第84分钟，葡萄牙前锋格雷罗（Guerreiro）的推射打在匈牙利防守球员身上折射入网，才终于打破僵局。仅过了两分钟后，葡萄牙在反击中制造出罚球机会，帅罗主踢帮助葡萄牙将比分扩大为2比0。完场伤停补时阶段，帅罗锦上添花，葡萄牙3比0大胜占据小组第一。