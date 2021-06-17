2021年欧锦赛 梅开二度 帅罗成欧锦赛进球数最多球员 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月17日 5:00 AM 凭借本场比赛攻入的两个进球，帅罗在欧锦赛总进球数达到11个，成为这项赛事历来进球最多的球员。（法新社） 字体大小: 小 中 大 欧锦赛F组昨天凌晨（新加坡时间）展开首轮争夺，由“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）率领的葡萄牙在比赛最后10分钟内三度射破匈牙利龙门，取得开门红。帅罗的梅开二度也让他成为欧锦赛史上进球最多的球员。昨天的比赛两队在上半场均无建树，直到第84分钟，葡萄牙前锋格雷罗（Guerreiro）的推射打在匈牙利防守球员身上折射入网，才终于打破僵局。仅过了两分钟后，葡萄牙在反击中制造出罚球机会，帅罗主踢帮助葡萄牙将比分扩大为2比0。完场伤停补时阶段，帅罗锦上添花，葡萄牙3比0大胜占据小组第一。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 葡萄牙 法国 德国 欧锦赛 匈牙利 帅罗 欧锦赛2021 封神一战 杜兰特大号三双 助网队抢到赛点 世界杯游泳赛新加坡站取消