克罗斯和京多安欧锦赛后退出德国国家队

德国国家队主帅勒夫（Loew）将在本届欧锦赛后卸任，由拜仁慕尼黑前主帅弗里克（Flick）接过国家队教鞭。据德国媒体报道，“日耳曼战车”两大中场核心克罗斯（Kroos）和京多安（Gundogan）将与勒夫共同进退，结束国家队生涯。

报道称，弗里克非常信任在拜仁的爱将基米希（Kimmich）和格雷茨卡（Goretzka），认为两人才是德国中场的未来，因此克罗斯和京多安将失宠。这两名老将认为，与其坐在板凳上等机会，不如直接退位让贤。

本届欧锦赛F组首场比赛，德国以0比1败给法国，这是日耳曼战车在欧锦赛正赛历史上首次遭遇“开门黑”，在第一场比赛中输球。这场战役，克罗斯和京多安都首发上阵，在中场联袂搭档，但表现平平。

至于在本届欧锦赛被勒夫重召入队的中卫胡梅尔斯（Hummels）和前锋穆勒（Muller），也在对垒法国的比赛中进入首发阵容。同样的，两人的表现也没有太大亮点，胡梅尔斯更是送给了对方一个乌龙球，导致日耳曼战车输球。

在弗里克接任后，胡梅尔斯和穆勒的位置也岌岌可危。所谓“新官上任三把火”，新一届的德国国家队很可能一下子少掉四名老将，弗里克将率领新一代的德国球员，以全新面貌征战明年底的卡塔尔世界杯赛。