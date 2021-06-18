6月18日欧MyGoal：足坛旧怨明晨再续 不列颠双雄各有所逐 "欧MyGoal：足坛旧怨明晨再续 不列颠双雄各有所逐 苏格兰要至少获得一分才有望从小组出线。这种压力能助他们击败着眼欧锦赛冠军的老对手英格兰吗？与主持人叶俊颖和《新明日报》体育组记者郑春泉一起追球评球。 更多欧锦赛2021新闻，请浏览 bit.ly/FBEuro2021 #EURO2020 #欧锦赛2021 " Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Thursday, June 17, 2021

英格兰和苏格兰，是世界上历史最为悠久的两支国家队，也“共享”着世界上怨恨最深、最古老的死对头这个称号。他们首次交锋可以追溯到1872年，在格拉斯哥举行的世界第一场“国际”足球比赛。

明天凌晨（6月19日）在伦敦温布利球场举行的比赛将是他们第115次碰头，但两队本次交锋的意义已远超传统旧怨。实力雄厚的英格兰在本届欧锦赛的目标是拿下从未赢过的欧锦赛冠军，而24年后终于回归欧锦赛的苏格兰则希望首次冲出小组赛。

两队都希望创造历史，不过苏格兰在小组首场比赛败给捷克后面对更大的压力，需要从这场比赛至少获得一分才有望出线。这种压力能成为动力助他们击败老对手吗？瑞典对斯洛伐克和克罗地亚对捷克的另外两场第二轮赛事又有哪些看点？

本期《欧MyGoal》邀请《新明日报》体育组记者郑春泉做客，与主持人叶俊颖为球迷做赛前分析。

zaobao.sg网络节目《欧MyGoal》从6月11日开始，在每个比赛日的中午12时30分进行直播。节目由新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心数码平台副主任李丽敏和数码内容记者叶俊颖轮流主持，并邀请新闻中心和《新明日报》体育组主任和记者做客，与观众朋友一起论球测球。

《欧MyGoal》将在zaobao.sg网站、面簿、YouTube频道，以及《联合晚报》与《新明日报》面簿直播，欢迎观众朋友留言与记者互动。

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