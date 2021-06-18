乌克兰守住胜利 北马其顿精神可嘉

北马其顿虽然未必能取胜，但总有办法进球。

多少年来这支球队被视为欧洲鱼腩，任人宰割，但本届欧锦赛他们历史性首闯进正赛，展现了让人敬佩的顽强斗志。

昨晚（新加坡时间）欧锦C组第二轮的比赛，乌克兰球员可耻之处，在于他们轻易就摔倒，痛苦地在地上打滚，完全不在乎全球多角度直播。上半场，乌克兰中场沙帕连科（Shaparenko）带球进入禁区看见防守球员靠近，条件反射鱼跃扑街，主裁看在眼里，马上给他一张黄卡。

乌克兰实力在北马其顿之上，但他们过度演戏的伎俩令人生厌。把实力留给足球不更好吗？取巧当真可耻。

上半场乌克兰是好样的，进攻行云流水。第28分钟，凭借角球机会，北马其顿防守不及，让乌克兰队长亚尔莫连科（Yarmolenko）近距离破门。五分钟后，亚尔莫连科右路妙传助攻，亚列姆丘克（Yaremchuk）一对一近角推射，轻松破门，早早建立2比0优势。

下半场北马其顿换上前锋特拉伊科夫斯基（Trajkovski）和中场楚尔利诺夫（Churlinov），全面展开反攻。

第54分钟，特拉伊科夫斯基刁钻远射，乌克兰门将布什昌（Bushchan）单手托出，球击中门框弹出，北马其顿老将潘德夫（Pandev）快速跟进被对手绊倒，获得罚球机会。

阿利奥斯基（Alioski）操刀主罚，布什昌神勇扑救，但球又回到阿利奥斯基跟前，这名金发后卫赶紧补射，为北马其顿扳回一城。

乌克兰本有机会扩大优势。第74分钟，替补上阵的齐甘科夫（Tsyhankov）在无人防守的情况下漫不经心凌空出脚，球飞出底线。第83分钟，乌克兰获得罚球机会，马利洛夫斯基（Malinovskyi）主罚，但北马门将迪米特列夫斯基（Dimitrievski）英勇扑出。

最后阶段北马其顿奋力进攻，无奈实力不足，机运未到，最后只能1比2饮恨，小组赛二连败。乌克兰则取得三分保住晋级机会。

欧锦赛小组赛赛程

英格兰 对 苏格兰

明天凌晨3时，LiveNow应用，Singtel TV 141、143波道直播

两队预测首发

英格兰：4-2-3-1

门将：皮克福德（Pickford）

后卫：特里皮尔（Trippier）

斯通斯（Stones）

明斯（Mings）

卢克·肖（Luke Shaw）

防守中场：赖斯（Rice）

菲利普斯（Phillips）

进攻中场：斯特林（Sterling）

芒特（Mount）

福登（Foden）

前锋：凯恩（Kane）

苏格兰：3-5-3

门将：马歇尔（Marshall）

后卫：亨德利（Hendry）

汉利（Hanley）

蒂尔尼（Tierney）

中场：罗伯逊（Robertson）

阿姆斯特朗（Armstrong）

麦克托米奈（McTominay）

麦金（McGinn）

福里斯特（Forrest）

前锋：亚当斯（Adams）

戴克斯（Dykes）