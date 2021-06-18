乌克兰守住胜利 北马其顿精神可嘉

北马其顿虽然未必能取胜，但总有办法进球。
多少年来这支球队被视为欧洲鱼腩，任人宰割，但本届欧锦赛他们历史性首闯进正赛，展现了让人敬佩的顽强斗志。
昨晚（新加坡时间）欧锦C组第二轮的比赛，乌克兰球员可耻之处，在于他们轻易就摔倒，痛苦地在地上打滚，完全不在乎全球多角度直播。上半场，乌克兰中场沙帕连科（Shaparenko）带球进入禁区看见防守球员靠近，条件反射鱼跃扑街，主裁看在眼里，马上给他一张黄卡。
乌克兰实力在北马其顿之上，但他们过度演戏的伎俩令人生厌。把实力留给足球不更好吗？取巧当真可耻。
上半场乌克兰是好样的，进攻行云流水。第28分钟，凭借角球机会，北马其顿防守不及，让乌克兰队长亚尔莫连科（Yarmolenko）近距离破门。五分钟后，亚尔莫连科右路妙传助攻，亚列姆丘克（Yaremchuk）一对一近角推射，轻松破门，早早建立2比0优势。
下半场北马其顿换上前锋特拉伊科夫斯基（Trajkovski）和中场楚尔利诺夫（Churlinov），全面展开反攻。
第54分钟，特拉伊科夫斯基刁钻远射，乌克兰门将布什昌（Bushchan）单手托出，球击中门框弹出，北马其顿老将潘德夫（Pandev）快速跟进被对手绊倒，获得罚球机会。
阿利奥斯基（Alioski）操刀主罚，布什昌神勇扑救，但球又回到阿利奥斯基跟前，这名金发后卫赶紧补射，为北马其顿扳回一城。
乌克兰本有机会扩大优势。第74分钟，替补上阵的齐甘科夫（Tsyhankov）在无人防守的情况下漫不经心凌空出脚，球飞出底线。第83分钟，乌克兰获得罚球机会，马利洛夫斯基（Malinovskyi）主罚，但北马门将迪米特列夫斯基（Dimitrievski）英勇扑出。
最后阶段北马其顿奋力进攻，无奈实力不足，机运未到，最后只能1比2饮恨，小组赛二连败。乌克兰则取得三分保住晋级机会。
欧锦赛小组赛赛程
英格兰 对 苏格兰
明天凌晨3时，LiveNow应用，Singtel TV 141、143波道直播
两队预测首发
英格兰：4-2-3-1
门将：皮克福德（Pickford）
后卫：特里皮尔（Trippier）
斯通斯（Stones）
明斯（Mings）
卢克·肖（Luke Shaw）
防守中场：赖斯（Rice）
菲利普斯（Phillips）
进攻中场：斯特林（Sterling）
芒特（Mount）
福登（Foden）
前锋：凯恩（Kane）
苏格兰：3-5-3
门将：马歇尔（Marshall）
后卫：亨德利（Hendry）
汉利（Hanley）
蒂尔尼（Tierney）
中场：罗伯逊（Robertson）
阿姆斯特朗（Armstrong）
麦克托米奈（McTominay）
麦金（McGinn）
福里斯特（Forrest）
前锋：亚当斯（Adams）
戴克斯（Dykes）