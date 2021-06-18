洛卡泰利领风骚 意大利强势崛起

意大利3比0轻取瑞士，两仗全胜提前晋级下一圈。两场比赛意大利队举重若轻，攻防两端都表现优异。瑞士则陷入窘境，两场比赛仅积一分，下一仗对土耳其只能背水一战。

当意大利边锋贝拉尔迪（Berardi）右路突破底线横传，前锋伊莫比莱（Immobile）错过皮球之际，瑞士禁区内出现一个高大卷发的男子。这波反击，他从中后场开始狂奔，如一列飞驰的火车，从他的家乡伦巴第直达罗马，将球扫入龙门，瑞士防守球员被晾成文艺复兴雕像，苍白地接受厄运降临。