2021年欧锦赛 洛卡泰利领风骚 意大利强势崛起 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈宇昕 发布 / 2021年6月18日 5:00 AM 洛卡泰利攻进首个进球后比出独特的手势庆祝。（路透社） 字体大小: 小 中 大 意大利3比0轻取瑞士，两仗全胜提前晋级下一圈。两场比赛意大利队举重若轻，攻防两端都表现优异。瑞士则陷入窘境，两场比赛仅积一分，下一仗对土耳其只能背水一战。当意大利边锋贝拉尔迪（Berardi）右路突破底线横传，前锋伊莫比莱（Immobile）错过皮球之际，瑞士禁区内出现一个高大卷发的男子。这波反击，他从中后场开始狂奔，如一列飞驰的火车，从他的家乡伦巴第直达罗马，将球扫入龙门，瑞士防守球员被晾成文艺复兴雕像，苍白地接受厄运降临。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 意大利 录像助理裁判 瑞士 欧锦2020 欧锦赛 欧洲足球锦标赛 洛卡泰利 曼奇尼 欧锦赛2021 叶品秀等六选手将赴东京参加残奥会 6月18日欧MyGoal：足坛旧怨明晨再续 不列颠双雄各有所逐