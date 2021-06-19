6月19日欧MyGoal：德国誓“拔”葡萄牙 "【直播】首场战役吃败仗的德国，这回迎战欧锦赛卫冕冠军葡萄牙，志在拿下宝贵3分。两队时隔七年再次交锋，德国胜算有多高？与主持人李丽敏和新闻中心体育组高级记者陈宇昕一起追球评球。 更多欧锦赛2021新闻，请浏览 bit.ly/FBEuro2021 #EURO2020 #欧锦赛2021" Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Friday, June 18, 2021

本届欧锦赛“死亡之组”F组展开第二轮赛事，首场战役吃败仗的“日耳曼战车”德国，这回迎战卫冕冠军葡萄牙，志在上演一场好戏，争取拿下宝贵3分。

葡萄牙在2000年欧锦赛小组赛以3比0战胜德国后，就没再赢过德国，两队最近一次交手是在2014年世界杯小组赛，当年德国以4比0大胜。两队时隔七年再次碰头，会踢出什么结果，令人期待。

同属F组的2018年世界杯冠军法国能否轻取匈牙利？E组西班牙对波兰的球赛又有何看点？

本期《欧MyGoal》邀请新闻中心体育组高级记者陈宇昕做客，与主持人李丽敏为球迷做赛前分析。

zaobao.sg网络节目《欧MyGoal》从6月11日开始，在每个比赛日的中午12时30分进行直播。节目由新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心数码平台副主任李丽敏和数码内容记者叶俊颖轮流主持，并邀请新闻中心和《新明日报》体育组主任和记者做客，与观众朋友一起论球测球。

《欧MyGoal》将在zaobao.sg网站、面簿、YouTube频道，以及《联合晚报》与《新明日报》面簿直播，欢迎观众朋友留言与记者互动。

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