法国料将完胜匈牙利 锁定16强赛资格

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月19日 5:00 AM

法国后卫卢卡斯·埃尔南德斯（蓝衣）认为，匈牙利的防守非常顽强。（法新社）
法国后卫卢卡斯·埃尔南德斯（蓝衣）认为，匈牙利的防守非常顽强。（法新社）

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上一场比赛只能靠对手赠送的乌龙球小胜德国后，法国今晚将在布达佩斯对垒匈牙利的第二轮F组赛继续排出三前锋的强大火力阵型，希望能一举歼灭对手提前一轮锁定16强赛资格。

法国主帅德尚（Deschamps）在对垒德国的比赛上，首次在正规比赛摆出了姆巴佩（Mbappe）、格里耶兹芒（Griezmann）与本泽马（Benzema）三前锋阵型，结果这三名在上赛季球会赛取得总计102个进球的前锋，都未能攻破德国城门，只能靠对方中卫胡梅尔斯（Hummels）的乌龙球决定最后赛果。

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