法国料将完胜匈牙利 锁定16强赛资格 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月19日 5:00 AM 法国后卫卢卡斯·埃尔南德斯（蓝衣）认为，匈牙利的防守非常顽强。（法新社） 字体大小: 小 中 大 上一场比赛只能靠对手赠送的乌龙球小胜德国后，法国今晚将在布达佩斯对垒匈牙利的第二轮F组赛继续排出三前锋的强大火力阵型，希望能一举歼灭对手提前一轮锁定16强赛资格。法国主帅德尚（Deschamps）在对垒德国的比赛上，首次在正规比赛摆出了姆巴佩（Mbappe）、格里耶兹芒（Griezmann）与本泽马（Benzema）三前锋阵型，结果这三名在上赛季球会赛取得总计102个进球的前锋，都未能攻破德国城门，只能靠对方中卫胡梅尔斯（Hummels）的乌龙球决定最后赛果。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 法国 匈牙利 欧锦赛 公鹿擒网两队抢七大战决生死 东奥是否开放让日本国内观众进场 最早下周一决定