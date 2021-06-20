6月20日欧MyGoal：已出线的意大利最后一轮迎战威尔士会“放水”吗？ 【直播】已出线的意大利会否在最后一轮小组赛休息主力，派二线球员上阵，让威尔士队有机可乘？与主持人叶俊颖和新闻中心体育组记者刘安远一起追球评球。 更多欧锦赛2021新闻，请浏览 bit.ly/FBEuro2021 #EURO2020 #欧锦赛2021 Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Saturday, June 19, 2021

A组的最后一轮小组赛事明天凌晨12时（6月21日）同时开踢，夺冠热门意大利因前两仗全胜已提前晋级16强。

意大利主帅曼奇尼（Mancini）会否在这一轮比赛选二线球员上阵，让主力球员得到喘息休整的机会值得关注。积分也几乎肯定足以最佳第三名成绩晋级下一圈的威尔士也可能同样借机轮换球员。首发阵容的调整将如何影响两队的表现？意大利能否保住小组赛的完胜记录？

在另一场A组比赛背水一战的瑞士面对在首两仗毫无还击能力的土耳其是否胜利在望？

本期《欧MyGoal》邀请新闻中心体育组记者刘安远做客，与主持人叶俊颖为球迷做赛前分析。

zaobao.sg网络节目《欧MyGoal》从6月11日开始，在每个比赛日的中午12时30分进行直播。节目由新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心数码平台副主任李丽敏和数码内容记者叶俊颖轮流主持，并邀请新闻中心和《新明日报》体育组主任和记者做客，与观众朋友一起论球测球。

《欧MyGoal》将在zaobao.sg网站、面簿、YouTube频道，以及《联合晚报》与《新明日报》面簿直播，欢迎观众朋友留言与记者互动。

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