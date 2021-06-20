我国第一个获马术参赛资格 朱佩嘉与战骑实现奥运梦

新加坡骑士朱佩嘉获得东京奥运马术盛裝舞步个人赛资格，成为我国第一位参加奥运的马术运动员。

机会突然出现，新加坡女骑士朱佩嘉赶在两周内准备赛事，最终于法国时间星期五（6月18日）下午在法国的CDI4 Le Mans马术大赛中成功获得东京奥运资格，成为首位进军奥运会的新加坡马术运动员。

两周前，新西兰突然宣布放弃盛裝舞步项目的个人赛资格，这让G组（南亚、东亚与大洋洲）空出了一个名额。朱佩嘉两年前努力争取，却总是与奥运资格擦肩而过，一度让她失望消沉。这次突如其来，当朱佩嘉与团队意识到机会时，毫不犹豫报名。只是冠病疫情期间以及今年1月英国正式脱欧之后，朱佩嘉要与战骑从英国到法国参赛，困难重重，最后教练无法陪同出战，只能通过视讯指点。

虽然朱佩嘉是一名律师，但参赛前必须面对这么多文书工作，还是让她直呼像“噩梦”。

得分让她不敢置信

朱佩嘉在法国接受长途电话访问时说：“因为冠病疫情，这是我们一年多来的第一场国际赛。我一直很担心我们无法展现应有的水平。压力真的很大。比赛前的三四个小时，我在备战的群组里告诉大家我必须静一静。接下来三个小时我不跟任何人说话，尽量保持专注，保持冷静。我也听了点音乐，然后就出去比赛，结果真的成功了。”

朱佩嘉与爱马崔比雅尼（Tribiani）在24组中排名第11，总成绩为69.674分，比奥运标准66分要高，搭上奥运末班车。

这个分数也创下朱佩嘉个人新高，赛后她不敢置信，还问同伴，裁判是不是搞错了。

“比赛中我有一些动作失误，我很担心裁判会挑剔……我现在仍处在震惊和喜悦中。”

确定获得资格后，她马上打电话给人在英国的教练，然后打给母亲报喜。

这次特殊经验将永远铭记在她的记忆深处。

现年29岁的朱佩嘉目前旅居英国伦敦，是一名执业律师。她与崔比雅尼曾一起为新加坡赢得2015年东运会马术盛裝舞步团队与个人银牌，以及2017年东运会马术盛裝舞步团队铜牌与个人银牌。

崔比雅尼今年17岁，他们已经并肩作战六年。

7月23日东京奥运开幕前他们都不会再参赛，朱佩嘉将继续留在英国与教练做准备，而崔比雅尼将马不停蹄，不日就要提前出发到东京。

马术总会：朱佩嘉是典范

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉昨天在面簿贴文恭喜朱佩嘉，他写道：“朱佩嘉将在盛裝舞步个人项目中竞赛。这项比赛考验骑士与马匹一系列动作的精准度、运动能力与优雅性，也将考验朱佩嘉与崔比雅尼过去六年来建立的默契。”

新加坡马术总会总经理许怀月受访时说，朱佩嘉的成就对新加坡马术运动来说，是巨大的里程碑。

她说：“朱佩嘉是勤勉与坚毅精神的典范。她在英国全职担任律师，经常需要工作到半夜。但她还是能拨出时间，坚持训练与参赛。”

她也表示，来临东京残奥会，新加坡残奥马术代表也将参赛。

此前，新加坡马术团队在残奥都有不俗表现，已经进入新加坡体育名人堂的陈雁仪，于2008年北京残奥会带回两枚铜牌，2012年伦敦残奥会则进账一银一铜。