法国惊险逼和匈牙利 死亡组局势扑朔迷离

匈牙利终于在欧锦赛F组死亡组取得他们应得的分数。

匈牙利的道路布满荆棘，首战表现出色，却在最后六分钟被葡萄牙连进三球。昨天在布达佩斯炎热夏天的正午，摄氏30度的气温，匈牙利不改之前对垒葡萄牙的狠劲，试图压制强大的世界杯冠军法国队。他们不畏强敌的态度让人敬佩。

不过比赛进行到20分钟，队长绍洛伊（Szalai）突然感觉不适，必须提早离场，损失了核心人物。之后法国慢慢占据上风，天之骄子姆巴佩（Mbappe）、毁誉参半的本泽马（Benzema）都先后错过机会。