法国惊险逼和匈牙利 死亡组局势扑朔迷离 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈宇昕 发布 / 2021年6月20日 5:00 AM 匈牙利左卫菲欧拉偷袭成功，球场瞬间沸腾。（路透社） 字体大小: 小 中 大 匈牙利终于在欧锦赛F组死亡组取得他们应得的分数。匈牙利的道路布满荆棘，首战表现出色，却在最后六分钟被葡萄牙连进三球。昨天在布达佩斯炎热夏天的正午，摄氏30度的气温，匈牙利不改之前对垒葡萄牙的狠劲，试图压制强大的世界杯冠军法国队。他们不畏强敌的态度让人敬佩。不过比赛进行到20分钟，队长绍洛伊（Szalai）突然感觉不适，必须提早离场，损失了核心人物。之后法国慢慢占据上风，天之骄子姆巴佩（Mbappe）、毁誉参半的本泽马（Benzema）都先后错过机会。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 欧锦2020 欧洲足球锦标赛 法国 匈牙利 手术成功 埃里克森返家休养 6月20日欧MyGoal：已出线的意大利最后一轮迎战威尔士会“放水”吗？