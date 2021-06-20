NBA 再胜爵士 快艇首次挺进西岸决赛

（洛杉矶综合电）等了50年，快艇球迷终于等到这一天。

洛杉矶快艇（LA Clippers）在昨天的美国职业篮球赛（NBA）西岸半决赛第六场战役中，主场以131比119战胜犹他爵士（Utah Jazz），最终以4比2的总比分淘汰对手，建队50年以来首次闯进西岸决赛。

快艇在这个系列战的头两场比赛都铩羽而归，出线前景不容乐观。不过，该队之后却连胜四场，淘汰了本赛季常规赛战绩最佳的爵士，表现令人激赏。更难能可贵的是，快艇在第五和第六场战役，都少了受伤的头号球星伦纳德（Leonard）助阵。

快艇昨天在第三节还落后25分，没想到过后上演惊天大逆转，令1万7000名主场球迷嗨翻了天。顶替伦纳德首发上阵的曼尼（Mann）把握机会，独取39分，创下个人职业生涯新高，成为快艇的最大亮点。

除了曼尼之外，快艇的其他首发球员也有上乘的表现，保罗·乔治（Paul George）进账28分、雷吉·杰克逊（Reggie Jackson）拿下27分、巴图姆（Batum）贡献16分、贝弗利（Beverley）则夺得12分。

曼尼赛后说：“我只是相信自己。队中每个人都跟我说要勇敢出手投篮，这就是我今天所做的。”

乔治则说：“当伦纳德受伤后，没有人认为我们可以打进西岸决赛，现在我们做到了，这种感觉真的很棒。曼尼是非常出色的年轻球员，是我所见过最好的之一。”

爵士明星控卫米切尔（Mitchell）带着脚踝伤势上阵，仍拿下39分。刚伤愈复出的康利（Conley）只得5分，无力挽救爵士遭淘汰的命运。

快艇将在明天上午（新加坡时间）开打的西岸决赛与菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）碰头，争夺总决赛资格。

东岸半决赛方面，费城76人（Philadelphia 76ers）客场以104比99力挫亚特兰大鹰（Atlanta Hawks），将总比分扯平为3比3。双方将在明天进行关键性的第七场战役，以决定哪一队进入东岸决赛。