6月21日欧MyGoal：乌克兰与奥地利争C组副盟 B组丹麦仍有晋级机会 【直播】乌克兰与奥地利争C组副盟主位置，哪队将略胜一筹？首两场皆败的丹麦会上演奇迹，成功冲出B组吗？与主持人李丽敏和新闻中心体育组主任宋以彬一起追球评球。 更多欧锦赛2021新闻，请浏览 bit.ly/FBEuro2021 #EURO2020 #欧锦赛2021 Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Sunday, June 20, 2021

本届欧锦赛小组赛进入最后阶段，B组和C组的最后一轮赛事将在本地时间明天（6月22日）凌晨举行。

率先在午夜12时开踢的两场C组比赛分别是乌克兰对奥地利，以及北马其顿对荷兰。乌克兰和奥地利将为小组副盟位置而战，北马其顿对荷兰的赛果则不会影响晋级形势，因为荷兰已确定以盟主身份出线，北马其顿已确定被淘汰。

B组方面，拿下两场胜利的比利时已确定出线，俄罗斯、芬兰，甚至目前以零分垫底的丹麦，都还有机会晋级16强赛，因此凌晨3时开踢的芬兰对比利时、俄罗斯对丹麦的球赛大有看头。

本期《欧MyGoal》邀请新闻中心体育组主任宋以彬做客，与主持人李丽敏为球迷做赛前分析。

zaobao.sg网络节目《欧MyGoal》从6月11日开始，在每个比赛日的中午12时30分进行直播。节目由新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心数码平台副主任李丽敏和数码内容记者叶俊颖轮流主持，并邀请新闻中心和《新明日报》体育组主任和记者做客，与观众朋友一起论球测球。

《欧MyGoal》将在zaobao.sg网站、面簿、YouTube频道，以及《联合晚报》与《新明日报》面簿直播，欢迎观众朋友留言与记者互动。

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