2021年欧锦赛 荷兰无欲无求 是否会送北马其顿首胜？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 薛渤杨 发布 / 2021年6月21日 5:00 AM 荷兰一些主力球员如锋线上的德佩，明晨或有可能得到更多的休息机会。（法新社） 字体大小: 小 中 大 C组第三轮欧锦赛明晨零时（本地时间）开踢，乌克兰将与奥地利争夺小组出线资格，北马其顿对垒已经出线的荷兰，明晨更可能会为荣誉而战。目前C组的战况，乌克兰和奥地利各积3分，且净胜球都为零，乌克兰凭借多进一球的优势排名小组第二，因此本场比赛将会是双方的生死之战；而首次参赛的北马其顿则是两仗皆败排名小组垫底，此役遇到两仗全胜且已锁定出线权在小组领跑的荷兰，北马其顿可谓凶多吉少。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 乌克兰 荷兰 奥地利 北马其顿 欧锦赛2021 除日本外成绩最好亚洲选手 刘俐杉赢得新加坡史上首个公开水域奥运资格 公鹿加时闯入东岸决赛 杜兰特拼尽留遗憾