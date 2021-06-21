荷兰无欲无求 是否会送北马其顿首胜？

C组第三轮欧锦赛明晨零时（本地时间）开踢，乌克兰将与奥地利争夺小组出线资格，北马其顿对垒已经出线的荷兰，明晨更可能会为荣誉而战。

目前C组的战况，乌克兰和奥地利各积3分，且净胜球都为零，乌克兰凭借多进一球的优势排名小组第二，因此本场比赛将会是双方的生死之战；而首次参赛的北马其顿则是两仗皆败排名小组垫底，此役遇到两仗全胜且已锁定出线权在小组领跑的荷兰，北马其顿可谓凶多吉少。