2021年欧锦赛

荷兰无欲无求 是否会送北马其顿首胜？

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来自 / 联合早报

文 /
薛渤杨

发布 / 2021年6月21日 5:00 AM

荷兰一些主力球员如锋线上的德佩，明晨或有可能得到更多的休息机会。（法新社）
荷兰一些主力球员如锋线上的德佩，明晨或有可能得到更多的休息机会。（法新社）

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C组第三轮欧锦赛明晨零时（本地时间）开踢，乌克兰将与奥地利争夺小组出线资格，北马其顿对垒已经出线的荷兰，明晨更可能会为荣誉而战。

目前C组的战况，乌克兰和奥地利各积3分，且净胜球都为零，乌克兰凭借多进一球的优势排名小组第二，因此本场比赛将会是双方的生死之战；而首次参赛的北马其顿则是两仗皆败排名小组垫底，此役遇到两仗全胜且已锁定出线权在小组领跑的荷兰，北马其顿可谓凶多吉少。

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