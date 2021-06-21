踢和波兰 斗牛士最后一战定生死

（塞维利亚综合电）“斗牛士”西班牙在昨天凌晨的2020年欧锦赛E组赛再次无法战胜对手，与波兰踢成1比1和局，能否从这个小组出线，将交付给最后一轮对垒斯洛伐克的比赛。

经过这场和局后，西班牙只能以两赛两和积两分，在该组积分榜排名第三，落后榜首的瑞典两分，也比第二的斯洛伐克少一分。最后一轮比赛，西班牙将遇上斯洛伐克，要取得小组前两名，确定出线资格，西班牙就一定要从斯洛伐克身上全取三分。另一方面，瑞典则遇上波兰，后者昨晨从西班牙手上抢过一分后，守住了晋级16强的一线希望。

斗牛士主帅恩里克（Enrique）赛后承认，他以为球队能取得比和局更好的成绩。

他说：“对这次比赛我有更高的期望，我的目标是拿下六分，并保持城门完整，不过现在的情况不如之前所设想的。”

“我们现在面临一场生死战，要继续前进，就必须拿下胜利。胜了，我们就继续往前走，如果不是，我们就会出局，这是当前的实际情况。”

西班牙前锋莫拉塔（Morata）在比赛第25分钟为球队拔下头筹，不过波兰主力前锋莱万多夫斯基（Lewandowski）在下半场第54分钟收复失地，斗牛士在四分钟后获得罚球机会，可惜莫雷诺（Moreno）主罚时击中门柱弹出。

全场比赛，西班牙在控球率方面占据了绝对优势，掌控高达76%的球权，也创造了更多的攻门机会，只可惜与上一场对垒瑞典的比赛一样，前锋无法把握进球良机。

恩里克说：“如果这是场拳击赛，那我们能凭得分取胜。不过波兰也有机会赢下这场比赛，他们给我们制造了麻烦，也有进球机会。”

另一方面，波兰主帅索萨（Sousa）则认为球队在这场比赛拿出了正确的态度，踢出了该有的精神面貌。

他说：“今天，他们表现出了我每天都想看到的水平，有野心，有勇气，态度正确，有自信。”

索萨也透露，他们在下半场纠正了一些地方的不足，加快球员的比赛节奏，推得更前，也在攻防转换上表现得更有活力。他说：“如果我们每场比赛都能踢得像今天一样，与像西班牙这类世界强队抗衡，那我们将能更接近赢下比赛。当然，我们也有可能会输球。”

此外，这名主帅也高度表扬立功的莱万多夫斯基，认为这名拜仁慕尼黑（Bayern Munich）前锋让整支球队更强大，提升了球队的整体实力。