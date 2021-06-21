乌干达奥运团抵东京 一人确诊染冠病 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月21日 5:00 AM 乌干达代表团一行九人抵达东京，其中一人确诊感染冠病。（路透社） 字体大小: 小 中 大 乌干达奥运代表团一行九人前天（19日）抵达东京，其中一人在入境时进行冠状病毒检测结果呈阳性。这是东京奥运会首次出现外国代表团人员确诊感染冠病。东京奥运会将在下个月23日开幕，目前已相继有外国代表团入境进行适应性训练。据日本广播协会电视台昨天报道，参加东京奥运拳击、举重和游泳的九名乌干达选手和教练前晚抵达成田机场，其中一人在检验时被确诊为阳性。在这之前，乌干达代表团成员全部已经接种了两剂阿斯利康冠病疫苗，在赴日前72小时内也取得了检测阴性证明。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 东京奥运会 乌干达代表团 小池百合子 冠状病毒19 除日本外成绩最好亚洲选手 刘俐杉赢得新加坡史上首个公开水域奥运资格 公鹿加时闯入东岸决赛 杜兰特拼尽留遗憾