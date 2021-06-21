乌干达奥运团抵东京 一人确诊染冠病

乌干达奥运代表团一行九人前天（19日）抵达东京，其中一人在入境时进行冠状病毒检测结果呈阳性。这是东京奥运会首次出现外国代表团人员确诊感染冠病。

东京奥运会将在下个月23日开幕，目前已相继有外国代表团入境进行适应性训练。据日本广播协会电视台昨天报道，参加东京奥运拳击、举重和游泳的九名乌干达选手和教练前晚抵达成田机场，其中一人在检验时被确诊为阳性。在这之前，乌干达代表团成员全部已经接种了两剂阿斯利康冠病疫苗，在赴日前72小时内也取得了检测阴性证明。