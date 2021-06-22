6月22日欧MyGoal：英格兰与捷克争D组第一 苏格兰与克罗地亚仍有晋级机会 【直播】与捷克争D组宝座，英格兰能否改善状态释放潜力？苏格兰与克罗地亚的生死战鹿死谁手？ 与主持人叶俊颖和新闻中心体育组副主任梁文龙一起追球评球。 更多欧锦赛2021新闻，请浏览 bit.ly/FBEuro2021 #EURO2020 #欧锦赛2021 Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Monday, June 21, 2021

D组的最后一轮赛事与新加坡时间明天（6月23日）凌晨3时举行。捷克和英格兰目前各有四分相差一粒净胜球，排在小组第一和第二名。两队今夜对战只需至少锁定和局，就可以确定小组第一和第二身份携手出线。

英格兰在第二轮踢和苏格兰后饱受批评，这一役是否会拿捷克开刀一雪前耻？已确定会首发的英格兰队长凯恩（Harry Kane）能否在淘汰赛来临前回到自己的巅峰状态？

克罗地亚对苏格兰的另一场D组赛事也颇有看头。两支队伍目前各有一分，只要战胜对方就很有希望以其中一支战绩最佳的第三名球队晋级。双方必然拼死相搏，谁最有可能取得最终的胜利？

本期《欧MyGoal》邀请新闻中心体育组副主任梁文龙做客，与主持人叶俊颖为球迷做赛前分析。

zaobao.sg网络节目《欧MyGoal》从6月11日开始，在每个比赛日的中午12时30分进行直播。节目由新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心数码平台副主任李丽敏和数码内容记者叶俊颖轮流主持，并邀请新闻中心和《新明日报》体育组主任和记者做客，与观众朋友一起论球测球。

《欧MyGoal》将在zaobao.sg网站、面簿、YouTube频道，以及《联合晚报》与《新明日报》面簿直播，欢迎观众朋友留言与记者互动。

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