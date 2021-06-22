主办国卡塔尔计划 为出席世界杯球迷提供100万剂疫苗 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月22日 5:00 AM 卡塔尔世界杯组委会将不允许球迷在没有接种疫苗的情况下进入体育场。（路透社） 字体大小: 小 中 大 卡塔尔国家媒体星期天报道，卡塔尔首相哈立德宣布，2022年多哈世界杯组委会计划为出席该比赛的球迷提供100万剂冠病疫苗。冠病疫情让许多国家长期封锁边境，但这个海湾国家正在逐渐开放中，并继续大规模疫苗接种计划。据卡塔尔官方通讯社报道，卡塔尔首相兼内政大臣哈立德说：“有些国家可能无法为所有公民接种疫苗。卡塔尔世界杯组委会将不允许球迷在没有接种疫苗的情况下进入体育场。这就是为什么我们目前正在与其中一家疫苗制造公司洽谈，希望能提供100万剂疫苗给到场的球迷。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 美职业篮球季后赛 鹰队展翅高飞爆冷进东岸决赛 新西兰男变女选手成奥运首个变性运动员