6月23日欧MyGoal：F组上演强强对话 E组西班牙能出线吗？

本届欧锦赛小组赛阶段的最后四场球赛于新加坡时间明天（6月24日）凌晨开踢。

“死亡之组”F组再次上演强强对话，欧锦赛卫冕冠军葡萄牙对垒已确定晋级的卫冕世界杯冠军法国，法国只要取胜就确定以小组盟主出线，首场淘汰赛可面对理论上较弱的对手。德国将在另一场F组赛事中迎战作战实力不俗的匈牙利，只要不输，德国就能顺利进圈。

上述两场球赛的结果对小组排名有绝对的影响，不到最后一分钟，不知鹿死谁手。

E组方面，黑马瑞典已确定出线，只要此役击退波兰就能登顶，但必须取胜才能晋级的波兰，肯定会铆足全力放手一搏。

许多球迷大概比较关注的是，目前只有2分的传统劲旅西班牙会否意外地止步于小组赛？斯洛伐克不是容易的对手，西班牙胜算多高？

本期《欧MyGoal》邀请《新明日报》体育组记者郑春泉做客，与主持人李丽敏为球迷做赛前分析。

zaobao.sg网络节目《欧MyGoal》从6月11日开始，在每个比赛日的中午12时30分进行直播。节目由新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心数码平台副主任李丽敏和数码内容记者叶俊颖轮流主持，并邀请新闻中心和《新明日报》体育组主任和记者做客，与观众朋友一起论球测球。

《欧MyGoal》将在zaobao.sg网站、面簿、YouTube频道，以及《联合晚报》与《新明日报》面簿直播，欢迎观众朋友留言与记者互动。

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