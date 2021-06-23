E组末战 斗牛士能否取得首胜？

E组最后一轮比赛明晨零时开踢，首两场比赛都只能踢和对手的“斗牛士”西班牙，本场比赛若无法战胜斯洛伐克，将很可能告别本届欧锦赛舞台。而该组榜首的瑞典明晨同一时间将对垒波兰，后者虽然排名榜末，但仍有出线希望。

两轮比赛过后，西班牙目前并没有呈现出众人想要看到的冠军相。首场比赛西班牙0比0被瑞典闷和，上一场又被波兰1比1扳平，这也让斗牛士军团主帅恩里克（Enrique）在赛后受到了不少的诟病。