E组末战 斗牛士能否取得首胜？

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来自 / 联合早报

文 /
薛渤杨

发布 / 2021年6月23日 5:00 AM

西班牙锋线主力莫雷诺近期状态低迷，上一仗更是没能把握住罚球机会，让球队错失3分。（法新社）
西班牙锋线主力莫雷诺近期状态低迷，上一仗更是没能把握住罚球机会，让球队错失3分。（法新社）

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E组最后一轮比赛明晨零时开踢，首两场比赛都只能踢和对手的“斗牛士”西班牙，本场比赛若无法战胜斯洛伐克，将很可能告别本届欧锦赛舞台。而该组榜首的瑞典明晨同一时间将对垒波兰，后者虽然排名榜末，但仍有出线希望。

两轮比赛过后，西班牙目前并没有呈现出众人想要看到的冠军相。首场比赛西班牙0比0被瑞典闷和，上一场又被波兰1比1扳平，这也让斗牛士军团主帅恩里克（Enrique）在赛后受到了不少的诟病。

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