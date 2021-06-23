E组末战 斗牛士能否取得首胜？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 薛渤杨 发布 / 2021年6月23日 5:00 AM 西班牙锋线主力莫雷诺近期状态低迷，上一仗更是没能把握住罚球机会，让球队错失3分。（法新社） 字体大小: 小 中 大 E组最后一轮比赛明晨零时开踢，首两场比赛都只能踢和对手的“斗牛士”西班牙，本场比赛若无法战胜斯洛伐克，将很可能告别本届欧锦赛舞台。而该组榜首的瑞典明晨同一时间将对垒波兰，后者虽然排名榜末，但仍有出线希望。两轮比赛过后，西班牙目前并没有呈现出众人想要看到的冠军相。首场比赛西班牙0比0被瑞典闷和，上一场又被波兰1比1扳平，这也让斗牛士军团主帅恩里克（Enrique）在赛后受到了不少的诟病。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 西班牙 瑞典 波兰 欧锦赛 斯洛伐克 莫拉塔 莱万多夫斯基 林升艳确定搭上奥运列车 塞浦路斯名将：打法全面 乔科维奇是温网夺冠大热门