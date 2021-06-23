英格兰若夺冠 全队将剪福登发型

曼市中场小将福登（Foden）在本届欧锦赛中的发型饱受恶评，却也不禁让老球迷们想起30年前的英格兰中场天才加斯科因（Gascoigne）。不论如何，福登表示，他已经和队友们说好，一旦夺冠，全队都要剪和他相同的发型。

福登说：“你知道我的想法，我跟队友们说了，如果欧锦赛我们夺冠，他们必须和我弄一样的发型！而他们也都同意了，如果英格兰拿冠军了，你会看到每个人的发型都是一样的。罗马尼亚队之前就做到了，所以如果我们赢了，我会让每个人都剪这样的发型。这一定非常有趣。”

福登出生在2000年，看来他的足球历史课学习得不错。在1998年世界杯中，罗马尼亚和英格兰同组。当时罗马尼亚约定，如果能提前一轮小组出线，全队就都剪成同款短发发型，并且染成金色。结果罗马尼亚真就做到了，他们前两场比赛力克哥伦比亚和英格兰两大强敌，提前出线。于是全队便依照约定染了金发。最后一轮小组赛对阵突尼斯时，罗马尼亚全队以统一发型亮相，成为那届世界杯的经典一幕。

不过自染成金发后，罗马尼亚就没有在世界杯中赢过一场，他们先是遭突尼斯逼和，16强赛又不敌那届比赛的最大黑马克罗地亚。甚至自那之后，罗马尼亚再未打进过世界杯赛。福登看来是吸取了前辈的教训，因此要求队友们在夺冠后再统一剪发。