三狮或战葡法德 斯特林：要挑战最强

本地时间今晨（6月23日）的欧锦D组末战，曼市翼将斯特林（Sterling）又救主，用一锤定音助“三狮军团”英格兰在温布里球场以1比0力擒捷克，在小组登顶，以盟主身份杀入16强淘汰赛。

克罗地亚则以3比1击退苏格兰，凭较多进球夺得副盟主身份直接出线，捷克较早前已以最佳小组第三锁定出线资格。仅得1分的苏格兰惨遭淘汰，续写11次世界大赛正赛皆止步小组赛的尴尬纪录。

值得一提的是，英格兰成为欧锦史上第六支实现小组赛3战零失球的球队，此前唯一一次零失球是在1966年的世界杯，最终成功夺冠。但三狮3战仅攻入2球，是欧锦史上进球最少的小组头名。

英格兰将在16强对阵F组副盟主，不过F组形势仍不明朗，法国、德国、葡萄牙以及匈牙利都可能排名小组第二；克罗地亚则将出战E组副盟主，E组同样战情胶着，对手很可能是西班牙。

无惧强队 斯特林: 要挑战最强

包办三狮在小组赛两个进球的功臣斯特林说：“我认为这场比赛有积极的一面，控球做得更好了，因此我们有更多的进攻选择。我认为我们今天踢得好多了，踢出了攻势足球。我们踢得很流畅，并且给对手造成了很多麻烦，最重要的是我们取胜并且零封了对手。”

“格雷利什和萨卡踢得非常好，完成了很多过人并且表现得很积极。在你身边有这些能够帮你创造进球机会的队友真是太棒了。不同的比赛需要不同的球员，而这两人在这场比赛很好地完成了他们的任务。”

至于16强势必面对硬战，斯特林说：“有些时候，你必须面对最强的球队。这是关乎自我挑战。”