NBA选秀抽签 活塞收获状元签 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月24日 5:00 AM 活塞去年第19顺位选中的萨迪克·贝伊本赛季入选了最佳新秀一阵。（法新社） 字体大小: 小 中 大 2021年NBA选秀乐透抽签结果昨天出炉，底特律活塞（Detroit Pistons）获得状元签，休斯敦火箭（Houston Rockets）获得榜眼签，克利夫兰骑士（Cleveland Cavaliers）获得探花签。活塞总经理特洛伊·韦弗（Troy Weaver）昨天在结果公布后受访时说：“显然，我们将在重组过程中添加一名前锋球员。我们很高兴能获得状元签，但这同样意味着我们还有很多工作要做。不过，能把状元郎带进球队总是有帮助的。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 休斯顿火箭 克利夫兰骑士 底特律活塞 温网女单人人有机会 塞雷娜还要再拼一冠 艾顿空接灌篮太阳绝杀快艇