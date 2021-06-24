NBA选秀抽签 活塞收获状元签

2021年NBA选秀乐透抽签结果昨天出炉，底特律活塞（Detroit Pistons）获得状元签，休斯敦火箭（Houston Rockets）获得榜眼签，克利夫兰骑士（Cleveland Cavaliers）获得探花签。

活塞总经理特洛伊·韦弗（Troy Weaver）昨天在结果公布后受访时说：“显然，我们将在重组过程中添加一名前锋球员。我们很高兴能获得状元签，但这同样意味着我们还有很多工作要做。不过，能把状元郎带进球队总是有帮助的。”