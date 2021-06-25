最离谱乌龙球 斯洛伐克惨败西班牙出局

本届欧锦赛已经出现了八个乌龙球，但昨天凌晨斯洛伐克门将杜布拉夫卡（Dubravk）“攻进”的这个还是令人大跌眼镜。他居然以一个排球动作将球扣进自家龙门，为西班牙打破场上僵局。斯洛伐克最终在这场比赛中0比5惨败。西班牙成功以小组第二身份晋级，斯洛伐克则遭淘汰。

杜布拉夫卡原本有望成为斯洛伐克本场乃至本届欧锦赛的英雄。本场比赛开场不到10分钟，西班牙中场科克（Koke）就为球队赢得一个罚球，西班牙前锋莫拉塔（Morata）主罚绵软无力，角度又很正，杜布拉夫卡侧身扑救，将球救下。