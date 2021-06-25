2021年欧锦赛 最离谱乌龙球 斯洛伐克惨败西班牙出局 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘安远 发布 / 2021年6月25日 5:00 AM 杜布拉夫卡（橙衣）直接将球扣进自家龙门。（法新社） 字体大小: 小 中 大 本届欧锦赛已经出现了八个乌龙球，但昨天凌晨斯洛伐克门将杜布拉夫卡（Dubravk）“攻进”的这个还是令人大跌眼镜。他居然以一个排球动作将球扣进自家龙门，为西班牙打破场上僵局。斯洛伐克最终在这场比赛中0比5惨败。西班牙成功以小组第二身份晋级，斯洛伐克则遭淘汰。杜布拉夫卡原本有望成为斯洛伐克本场乃至本届欧锦赛的英雄。本场比赛开场不到10分钟，西班牙中场科克（Koke）就为球队赢得一个罚球，西班牙前锋莫拉塔（Morata）主罚绵软无力，角度又很正，杜布拉夫卡侧身扑救，将球救下。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 斯洛伐克 西班牙 欧锦赛 欧锦赛2021 特雷杨豪取48分率鹰队打赢首仗 200米自由泳错过东运A标 陈永进誓言会继续加油